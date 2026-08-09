ईरान ने ट्रंप के प्लान पर फेर दिया पानी! होर्मुज खोलने के बदले रख दीं ये बड़ी शर्तें

ईरान युद्ध से निकलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप रास्ता तलाश रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज खुलने पर बिना न्यूक्लियर डील के भी समझौते की तैयारी चल रही है. जानिए ईरान ने अमेरिका के सामने कौन-कौन सी शर्तें रखीं.

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तेहरान का साफ कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होतीं, होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला जाएगा. (Photo from IANS)

ट्रंप ईरान से जंग खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं

होर्मुज खुलने पर बिना न्यूक्लियर डील के भी पीछे हटने की खबर है

ईरान ने होर्मुज खोलने के बदले अमेरिका के सामने कई बड़ी शर्तें रखी हैं

युद्ध, तेल की कीमत और अमेरिकी मिडटर्म चुनाव ने ट्रंप पर दबाव बढ़ा है

Iran US Conflict: ईरान के साथ जारी टकराव से निकलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रास्ते तलाश रहे हैं. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप यह संकेत दे चुके हैं कि अगर ईरान पूरी तरह होर्मुज खोल देता है, तो अमेरिका बिना किसी न्यूक्लियर डील के भी संघर्ष खत्म कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप कई हफ्तों से इस संभावित रास्ते पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, ईरान ने होर्मुज खोलने के बदले ऐसी मांगें रखी हैं कि समझौता आसान नहीं दिख रहा.

अमेरिका के सामने ईरान ने क्या शर्तें रखीं?

ईरान से सामने आई मांगों में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, प्रतिबंध खत्म करना, ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करना और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बघेर जोलघद्र ने यह भी मांग रखी कि अमेरिका ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई स्थायी रूप से बंद करे और धमकियां देना बंद करे. तेहरान का साफ कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होतीं, होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला जाएगा.

होर्मुज बना ट्रंप के लिए सबसे बड़ा दबाव

मालूम हो कि होर्मुज दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है, क्योंकि इसके जरिए तेल और गैस की आवाजाही होती है. ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन क्षमता के इस्तेमाल से यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ा. हाल ही के दिनों में ट्रंप कई बार होर्मुज के पूरी तरह खुलने की बात कह चुके हैं, लेकिन ईरान की शर्तों ने स्थिति बदल दी.

अमेरिका में चुनावी दबाव, ट्रंप के लिए जीत जरूरी

ईरान युद्ध से निकलने की कोशिश के पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी अहम मानी जा रही है. आगामी मिडटर्म चुनावों से पहले अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि जनता के सामने सैन्य अभियान के लक्ष्य पूरे होने की तस्वीर पेश हो. हाल में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ किसी तरह का समझौता जल्द हो सकता है और यह भी संकेत दिए कि जीत का दावा न्यूक्लियर डील के बिना भी किया जा सकता है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखेगा और कोशिश करेगा कि अमेरिकी लोगों को कम तेल और ऊर्जा कीमतों का फायदा मिले.