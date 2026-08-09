ईरान ने ट्रंप के प्लान पर फेर दिया पानी! होर्मुज खोलने के बदले रख दीं ये बड़ी शर्तें

Iran US Conflict: ईरान के साथ जारी टकराव से निकलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रास्ते तलाश रहे हैं. द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप यह संकेत दे चुके हैं कि अगर ईरान पूरी तरह होर्मुज खोल देता है, तो अमेरिका बिना किसी न्यूक्लियर डील के भी संघर्ष खत्म कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप कई हफ्तों से इस संभावित रास्ते पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, ईरान ने होर्मुज खोलने के बदले ऐसी मांगें रखी हैं कि समझौता आसान नहीं दिख रहा.
ईरान से सामने आई मांगों में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, प्रतिबंध खत्म करना, ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करना और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बघेर जोलघद्र ने यह भी मांग रखी कि अमेरिका ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई स्थायी रूप से बंद करे और धमकियां देना बंद करे. तेहरान का साफ कहना है कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होतीं, होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला जाएगा.
मालूम हो कि होर्मुज दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है, क्योंकि इसके जरिए तेल और गैस की आवाजाही होती है. ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन क्षमता के इस्तेमाल से यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ा. हाल ही के दिनों में ट्रंप कई बार होर्मुज के पूरी तरह खुलने की बात कह चुके हैं, लेकिन ईरान की शर्तों ने स्थिति बदल दी.
ईरान युद्ध से निकलने की कोशिश के पीछे अमेरिका की घरेलू राजनीति भी अहम मानी जा रही है. आगामी मिडटर्म चुनावों से पहले अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि जनता के सामने सैन्य अभियान के लक्ष्य पूरे होने की तस्वीर पेश हो. हाल में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ किसी तरह का समझौता जल्द हो सकता है और यह भी संकेत दिए कि जीत का दावा न्यूक्लियर डील के बिना भी किया जा सकता है. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखेगा और कोशिश करेगा कि अमेरिकी लोगों को कम तेल और ऊर्जा कीमतों का फायदा मिले.
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