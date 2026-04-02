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'संभल जाओ, अब भी समय है...', ट्रंप ने ईरान का पुल तबाह करने के बाद दे डाली ये चेतावनी, जानें क्या कुछ बोले

Donald Trump Threat to Iran: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते की चेतावनी दी है. हमले में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं.

Published date india.com Published: April 2, 2026 10:45 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'संभल जाओ, अब भी समय है...', ट्रंप ने ईरान का पुल तबाह करने के बाद दे डाली ये चेतावनी, जानें क्या कुछ बोले

Donald Trump Threat to Iran: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है. ताजा घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे ‘बहुत देर होने से पहले’ समझौता कर लेना चाहिए. इस बयान ने क्षेत्र में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है.

दरअसल, हाल ही में ईरान के एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक था, जिसे हमले में निशाना बनाया गया. हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है.

ट्रंप की ईरान का नई धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ईरान को सीधा संदेश दिया कि उसे अब भी बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं. उनका ये बयान ऐसे समय में आया है, जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और कई देश इसे लेकर चिंता जता चुके हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के हमले केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है. इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने से परिवहन, व्यापार और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है. यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती हैं.

मिडिल ईस्ट में जारी ये तनाव केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अहम विषय बन चुका है. अमेरिका, ईरान और अन्य देशों के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक शांति को लेकर चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जल्द ही कूटनीतिक प्रयास नहीं किए गए, तो यह स्थिति और गंभीर रूप ले सकती है.

ऐसे में सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोई समाधान निकलता है या फिर तनाव और बढ़ता है. फिलहाल, ट्रंप की चेतावनी ने इस पूरे मुद्दे को और गर्मा दिया है. दुनिया भर के लोग इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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