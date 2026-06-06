क्या खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग? जेलेंस्की के प्रस्ताव पर ट्रंप ने बता दी अंदर की बात

Russia Ukraine War Update: डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि जेलेंस्की ने पुतिन को मुलाकात का प्रस्ताव दिया था. लेकिन रूस की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिले.

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ट्रंप ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के नेताओं के बीच सीधे संवाद के खिलाफ नहीं हैं. (Photo from IANS)

रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी, 2022 से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच हमले लगातार तेज होते दिख रहे हैं. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र लिखकर मुलाकात का प्रस्ताव दिया था. लेकिन इस पहल को रूस की ओर से कोई खास सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली. ट्रंप का कहना है कि पुतिन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के संकेत नहीं दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सीधे संवाद की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है.

ट्रंप बोले- दोनों नेताओं को बातचीत का मौका मिले

व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान, ट्रंप ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के नेताओं के बीच सीधे संवाद के खिलाफ नहीं हैं. भले ही उसमें अमेरिकी मध्यस्थ मौजूद न हों. उनका मानना है कि दोनों पक्ष अगर आमने-सामने बैठकर बातचीत करें, तो समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ही दोनों देशों को ऐसी स्थिति तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है, जहां बातचीत की संभावना बन सकी. उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था और अगर वह उस समय राष्ट्रपति होते तो हालात शायद अलग होते. ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया.

युद्ध को लेकर ट्रंप ने दोहराया पुराना आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, उस समय जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे. ट्रंप का मानना है कि उस दौर में उठाए गए कदमों ने हालात को और बिगाड़ा. उन्होंने गुरुवार को भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच किसी न किसी रूप में प्रगति देखने को मिल सकती है. हालांकि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए शांति वार्ता की राह अभी भी काफी मुश्किल दिखाई दे रही है. दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और लगातार हो रहे हमले तनाव को और बढ़ा रहे हैं.

सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला

कूटनीतिक बयानों के बीच जमीनी हालात अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं. रूस के सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में यूक्रेन की ओर से बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया गया. यह वही इलाका है, जहां अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच का आयोजन हो रहा था और जहां हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने संबोधन दिया था. रूसी अधिकारियों के अनुसार, बाल्टिक सागर क्षेत्र के आसपास 86 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया. क्षेत्र के गवर्नर एलेक्जेंडर ड्रोज्डेंको ने बताया कि सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और खतरे को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है.

मॉस्को समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट

रूस का दावा है कि केवल एक रात में देशभर में 376 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन को रोका गया, जिनमें से आठ ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे. रूसी अधिकारियों के मुताबिक, हाल के दिनों में यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल और क्रोनस्टाट सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाने की कोशिश की है. ये दोनों स्थान यूक्रेन की सीमा से करीब 1,100 किलोमीटर दूर हैं. सुरक्षा कारणों से पुलकोवो एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान संचालन भी रोकना पड़ा. लगातार हो रहे ड्रोन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध अभी खत्म होने से काफी दूर है और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)