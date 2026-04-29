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नोबेल के बाद ट्रंप की नई चाहत 'राष्ट्रपिता जैसा रुतबा'! अमेरिकी पासपोर्ट पर दिखेगी तस्वीर, आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर खुद को दिया तोहफा

Donald Trump US Passports: अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की कि वह 'अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा' की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक 'लिमिटेड-एडिशन' पासपोर्ट जारी करेगा.

Published date india.com Published: April 29, 2026 9:54 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
नोबेल के बाद ट्रंप की नई चाहत 'राष्ट्रपिता जैसा रुतबा'! अमेरिकी पासपोर्ट पर दिखेगी तस्वीर, आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर खुद को दिया तोहफा
(photo credit X/WhiteHouse, for representation only)

Donald Trump US Passports: शांति के नोबेल पुरस्कार (जो वेनेजुएला की मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भेंट किया अपना पुरस्कार), डॉलर पर सिग्नेचर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर जल्द ही कुछ अमेरिकी पासपोर्ट पर दिखाई देगी. मौका होगा अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ का.

फॉक्स न्यूज और द बुलवार्क की रिपोर्ट के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की कि वह इस साल अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक ‘लिमिटेड-एडिशन’ (सीमित संस्करण) पासपोर्ट जारी करेगा.

कैसा दिखेगा नया पासपोर्ट

इन लेखों में पासपोर्ट के अंदर दिखाई देने वाली दो तस्वीरें शामिल थीं. एक में ट्रंप की आधिकारिक तस्वीर को स्वतंत्रता की घोषणा के दस्तावेज के ऊपर लगाया गया है. इसके नीचे सुनहरे रंग में उनके हस्ताक्षर है. दूसरी तस्वीर में अमेरिका के ‘फाउंडिंग फादर्स’ की एक ऐतिहासिक पेंटिंग दिखाई गई है.

क्या कहा विदेश मंत्रालय ने

विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने ‘X’ (ट्विटर) पर फॉक्स न्यूज़ के लेख का लिंक साझा करते हुए कहा, जैसे ही जुलाई में अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाएगा, विदेश विभाग इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कुछ सीमित संख्या में अमेरिकी पासपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है.

विदेश विभाग के एक अन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप-थीम वाले ये पासपोर्ट केवल वाशिंगटन में ही उपलब्ध होंगे. जब तक उनका स्टॉक उपलब्ध रहेगा और इनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.

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क्या है परंपरा

दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण बहुत कम मिलता है, जहां किसी मौजूदा नेता की तस्वीर पासपोर्ट पर छपी हो. मौजूदा अमेरिकी पासपोर्ट पर देश के इतिहास के कई दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि चंद्रमा पर उतरने की घटना (मून लैंडिंग), और साथ ही स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी.

पिछले साल दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से, ट्रंप ने एक अभूतपूर्व तरीके से सरकारी संस्थानों पर अपना नाम और अपनी तस्वीर लगाई है. ऐसा लगता है जैसे वे खुद को विशेष दर्जा देने की चाहत रखते हैं.

पिछले महीने, वित्त विभाग (Treasury Department) ने भी घोषणा की थी कि जल्द ही डॉलर पर ट्रंप के हस्ताक्षर दिखाई देने लगेंगे जो कि अपने आप में एक और नई शुरुआत होगी.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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