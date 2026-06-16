ईरान संग फेल हुई डील तो क्या होगा ट्रंप का 'प्लान B'? खुद ही बताया, इजरायल और सीरिया को भी लिया आड़े हाथ

डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर मौजूदा रणनीति से हालात नहीं सुधरते, तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है. उनके बयान ने पश्चिम एशिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 16, 2026, 4:57 PM IST
ईरान संग फेल हुई डील तो क्या होगा ट्रंप का 'प्लान B'? खुद ही बताया, इजरायल और सीरिया को भी लिया आड़े हाथ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

Donald Trump on US-Iran Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पश्चिम एशिया की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. ईरान के साथ जारी तनाव और लेबनान में बढ़ती हिंसा के बीच ट्रंप ने इजरायल की रणनीति पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि अगर मौजूदा तरीका सफल नहीं होता, तो वैकल्पिक रास्तों पर विचार किया जा सकता है.

G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर के साथ मुलाकात में ट्रंप ने लेबनान की स्थिति पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि इजरायल लंबे समय से हिज्बुल्लाह के खिलाफ अभियान चला रहा है, लेकिन इस संघर्ष में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं. ट्रंप का मानना है कि किसी एक लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए पूरे आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है.

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अपने बयान में ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर इजरायल बिना व्यापक नुकसान के हिज्बुल्लाह से नहीं निपट सकता, तो क्षेत्रीय स्तर पर अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है. इसी संदर्भ में उन्होंने सीरिया का नाम लिया, इसे इजरायल की मौजूदा नीति पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है.

क्यों कर दी इजरायल की आलोचना?

ट्रंप की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका और इजरायल को पारंपरिक रूप से करीबी सहयोगी माना जाता है. ऐसे में सार्वजनिक मंच से इजरायली कार्रवाई की आलोचना करना कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए चौंकाने वाला रहा. हालांकि, ट्रंप ने ये भी साफ किया कि उनके और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं.

उन्होंने कहा कि वो नेतन्याहू का सम्मान करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाने की जरूरत है. ट्रंप के मुताबिक, लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियानों से स्थायी समाधान नहीं निकलता और इससे शांति प्रक्रिया भी प्रभावित होती है.

ट्रंप का ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका ईरान के साथ तनाव कम करने और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की कोशिश कर रहा है. अगर लेबनान में संघर्ष बढ़ता है, तो इसका असर ईरान से जुड़ी वार्ताओं और पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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