  • Hindi
  • World Hindi
  • Donald Trump Plans To Establish Peace Through Military Power Revealed In Documents Related To Americas National Defense Strategy

बातचीत नहीं, ताकत से शांति स्थापित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप! अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति से जुड़े दस्तावेजों से सामने आई पूरी योजना

रणनीति में कहा गया है कि कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए सैन्य शक्ति ज़रूरी है. सेना को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह विरोधियों को रोकने में सक्षम हो और जरूरत पड़ने पर अमेरिका के हितों के खिलाफ सबसे बड़े खतरों को परास्त कर सके.

Published date india.com Published: January 25, 2026 9:27 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
बातचीत नहीं, ताकत से शांति स्थापित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप! अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति से जुड़े दस्तावेजों से सामने आई पूरी योजना

United States National Defense Strategy: अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ज्यादा आक्रामक हैं. ईरान को लेकर सख्त तेवर हों या वेनेजुएला पर हमला, ट्रंप ने दिखाया है कि वह ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे. अमेरिका की 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति भी ये इशारा करती है कि यूएस ताकत के दम पर शांति स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है.

राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में क्या कहा गया है?

अमेरिका का कहना है कि वह अपने संभावित विरोधियों के साथ एक सम्मानजनक और टिकाऊ शांति चाहता है. यह शांति टकराव या लगातार युद्ध से नहीं, बल्कि मजबूत सैन्य शक्ति और व्यवहारिक सोच के जरिए हासिल की जानी चाहिए. यह बात वर्ष 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में कही गई है.

इस रणनीति के अनुसार, अमेरिकी सेना की ताकत का उद्देश्य शांति स्थापित करना है ताकि अमेरिका के लोगों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि बनी रहे. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर दूसरे देश अपनी मांगें “उचित और सीमित” रखें, तो उनके हितों का भी सम्मान किया जा सकता है. यह सोच उन पुरानी नीतियों से अलग बताई गई है, जिनमें लंबे युद्ध, सत्ता परिवर्तन और विदेशी धरती पर वैचारिक अभियान शामिल थे.

दस्तावेज में साफ कहा गया है कि अमेरिका का मकसद आक्रमण या अंतहीन युद्ध नहीं है बल्कि शांति है. लेकिन यह भी ज़ोर दिया गया है कि शांति के नाम पर अपने नागरिकों की सुरक्षा, आजादी और समृद्धि से समझौता नहीं किया जाएगा.

पुरानी नीतियों की आलोचना

अमेरिका की वर्ष 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में शीत युद्ध के बाद की कुछ पुरानी नीतियों की आलोचना की गई है. कहा गया है कि वे नीतियां अमेरिका के वास्तविक हितों से जुड़ी नहीं थीं. उनकी जगह अब एक लचीली और व्यावहारिक नीति अपनाई गई है जिसमें खतरों को उनकी गंभीरता और अमेरिका पर पड़ने वाले सीधे असर के आधार पर परखा जाएगा.

दस्तावेज इस बात पर ज़ोर देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सभी समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं करता है, न ही वह विदेशों में खतरों को अमेरिकी मातृभूमि के लिए खतरों के बराबर मानता है. अमेरिका जबरदस्ती अपने जीवन-शैली या व्यवस्था को दूसरे देशों पर थोपने के विचार को भी खारिज करता है. सेना का ध्यान केवल उन्हीं जिम्मेदारियों पर रहेगा जो सीधे तौर पर अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि से जुड़ी हों.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि केवल संयम और इच्छा से शांति नहीं मिलती. शांति की कामना करना और उसे हासिल करना, दोनों अलग बातें हैं. अगर शांति के प्रयास ठुकरा दिए जाते हैं, तो अमेरिकी सेना देश के युद्ध लड़ने और जीतने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी और वह भी ऐसे तरीके से जो अमेरिकी हितों के अनुकूल हों.

कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए सैन्य शक्ति जरूरी

रणनीति में कहा गया है कि कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए सैन्य शक्ति ज़रूरी है. सेना को इस स्थिति में होना चाहिए कि वह विरोधियों को रोकने में सक्षम हो और जरूरत पड़ने पर अमेरिका के हितों के खिलाफ सबसे बड़े खतरों को परास्त कर सके. यदि सेना सबसे मजबूत बनी रहती है, तो राष्ट्रपति के पास जरूरत के समय निर्णायक कार्रवाई करने की पूरी आजादी रहती है.

दस्तावेज के अनुसार, शक्ति के माध्यम से शांति कायम की जा सकती है. जब संभावित विरोधी अमेरिका की सैन्य क्षमता और दृढ़ निश्चय को साफ देखते हैं तो वे उसके हितों को चुनौती देने से पहले कई बार सोचते हैं. इसी तरह अमेरिका अपने देश के भीतर और बाहर स्थायी शांति की स्थिति बनाना चाहता है.

यह भी साफ किया गया है कि यह नीति न तो पीछे हटने की है और न ही दुनिया से अलग-थलग रहने की. इसे अलगाव की नीति नहीं बताया गया है. इसके बजाय, विदेशों में सीमित और सोच-समझकर जुड़ाव रखने की बात कही गई है जिसमें प्राथमिकताएं स्पष्ट हों और उपलब्ध संसाधनों का ईमानदारी से आकलन किया जाए.

इस पूरी रणनीति के केंद्र में यह विचार है कि अमेरिकी हित सबसे पहले आते हैं. इसमें कहा गया है कि खतरों को लेकर आंखें बंद नहीं की जा सकतीं. साथ ही सहयोगी देशों और साझेदारों से भी साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी. यह अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उनके अपने हित में है.

(इनपुट- एजेंसी)

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.