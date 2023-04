मैनहट्टन कोर्ट में पोर्न स्टार मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया बेकसूर

Donald Trump Porn Star Case: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोर्न स्टार से जुड़े आपराधिक मामले में मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत में पेश हुए. इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और खुद को बेकसूर बताया. मैनहट्टन कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दलील दी की मैं दोषी नहीं हूं. पोर्न स्टार से जुड़े केस के अलावा ट्रंप ने हेराफेरी के 34 मामलों में खुद को बेकसूर बताया. इससे पहले कोर्ट पहुंचने पर डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में ले लिया गया था. ट्रंप के पहुंचने से पहले वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. ट्रंप आठ कारों के काफिले से अदालत पहुंचे थे.

