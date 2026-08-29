EnglishHindi

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात अनिल मेनन की ट्रंप ने की तारीफ, लौटने पर ओवल ऑफिस में होगा स्वागत

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन में जुटे भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर तारीफ की हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: August 29, 2026, 9:58 AM IST
Trump Praises Anil Menon
ट्रंप की जुबां पर अनिल मेनन का नाम. (Photo/Meta AI)
  • मेनन ने बताया अंतरिक्ष में सेवा करना गर्व की बात
  • चंद्रमा से मंगल तक के मिशन की तैयारी
  • भारत और यूक्रेन से जुड़े परिवार से हैं अनिल मेनन

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मिशन में जुटे भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खास सम्मान दिया है. ट्रंप ने मेनन और उनके दो साथियों की तारीफ करते हुए उन्हें ‘महान अमेरिकी, महान देशभक्त और बहादुर लोग’ बताया. इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें ओवल ऑफिस आने का न्योता भी दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर से हुई बातचीत के दौरान कहा, “आपके साथ होना बहुत सम्मान की बात है और मैं जेसिका, अनिल और जैक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. ये महान अमेरिकी, महान देशभक्त और बहादुर लोग हैं.”

डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रशंसा

डोनाल्ड ट्रंप ने अनिल मेनन, जेसिका मीर और जैक हैथवे के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस मिशन के लिए उनका चुना जाना ही एक बड़ी उपलब्धि थी. वहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष बल में कर्नल मेनन ने ट्रंप से कहा कि उन्हें अंतरिक्ष में सेवा करने पर गर्व है. उन्होंने पिछले हफ्ते पूरे किए गए स्पेस वॉक के बारे में भी बताया. मेनन ने कहा, “धन्यवाद, सर. मैं अंतरिक्ष बल में एक कर्नल के तौर पर यह कहना चाहूंगा कि कल्पना से परे सबसे बड़े क्षेत्र में सेवा करने पर मुझे बहुत गर्व है.”

और पढ़ें: भारत और चीन ही दिला सकते हैं ईरान युद्ध से छुटकारा: हिलेरी क्लिंटन ने दी डोनाल्ड ट्रंप को सलाह

मेनन ने जताया आभार

उन्होंने कहा, “पिछले हफ्ते, मुझे स्पेस वॉक करने का बहुत बड़ा सम्मान मिला और रोबोटिक आर्म से स्पेस स्टेशन को देखने और हमारी अद्भुत काबिलियत को देखने का मौका मिला.” मेनन ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व और उत्साह है कि अमेरिका लो-अर्थ ऑर्बिट (पृथ्वी की निचली कक्षा) से आगे के मिशन की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा, “हम चंद्रमा, चंद्र बेस और मंगल ग्रह की अपनी अगली यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं. हमें उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद.”

यह बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अमेरिकी अंतरिक्ष अकादमी की योजना की घोषणा के बाद हुई. उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों से कहा कि प्रस्तावित संस्थान को वेस्ट पॉइंट, नौसेना अकादमी, तटरक्षक अकादमी और वायुसेना अकादमी के बराबर का दर्जा दिया जाएगा. ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपने पहले कार्यकाल के दौरान ‘अंतरिक्ष बल’ की स्थापना पर गर्व है. उन्होंने तर्क दिया कि अंतरिक्ष-आधारित खुफिया जानकारी अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है और तकनीक में प्रगति के साथ इसका महत्व और बढ़ेगा.

कार्यक्रम में शामिल हुईं पत्नी

मेनन की पत्नी एना मेनन भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शामिल हुईं. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “आप लोगों को वहां ऊपर देखकर बहुत अच्छा लगा. हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.” अनिल मेनन का जन्म और पालन-पोषण मिनियापोलिस में हुआ था. उनके माता-पिता भारत और यूक्रेन से आकर वहां बसे थे. नासा ने उन्हें 2021 की अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों के वर्ग के लिए चुना था. इससे पहले उन्होंने स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में सहायता करने वाले नासा क्रू फ्लाइट सर्जन के तौर पर काम किया था.

उन्होंने 14 जुलाई को कॉस्मोनॉट प्योत्र डुब्रोव और एना किकिना के साथ रूस के सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी. नासा ने बताया कि यह तीन सदस्यीय दल कक्षीय प्रयोगशाला में लगभग आठ महीने बिताएगा, और अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटने से पहले अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से जुड़े काम करेगा. (इनपुट: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.