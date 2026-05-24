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'आई लव इंडिया..', लाइव इवेंट के बीच ट्रंप का आया फोन, PM मोदी को लेकर कह दी ये बड़ी बात
दिल्ली में हुए लाइव कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, जिसमें उन्होंने आई लव इंडिया एंड पीएम मोदी कहा. दोनों देशों के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा अपडेट मिला है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसी बात कही है, जिसने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की चर्चा होने लगी. दरअसल, रविवार (24 मई, 2026) को ट्रंप ने अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया. उस समय सर्जियो नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में देश के 250वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में मौजूद थे. बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा – ‘आई लव इंडिया एंड पीएम मोदी’. उनका यह बयान कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया.
ट्रंप हर बार पूछटे हैं – PM मोदी कैसे हैं?
कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है. इसके पीछे की वजह ट्रंप और पीएम मोदी के बीच की दोस्ती है. सर्जियो ने बताया कि जब भी उनकी ट्रंप से बात होती है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले पूछते हैं, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी कैसे हैं? उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच यह रिश्ता नया नहीं है, बल्कि कई सालों से बना हुआ है और यही भरोसा दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है.
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भारत-अमेरिका मिलकर बढ़ा रहे आर्थिक साझेदारी
अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत और अमेरिका आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐसे कई अवसर तलाशे जा रहे हैं, जिनसे भारत और अमेरिका दोनों को फायदा हो. गोर ने कहा कि America First का मतलब America Alone नहीं है. उनका कहना था कि दोनों देश मिलकर नए बाजार खोलने, इनोवेशन बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों सरकारों के बीच सीधी बातचीत और सहयोग लगातार जारी है.
ट्रंप और मोदी को बताया नई सोच वाले नेता
सर्जियो ने अपने भाषण में ट्रंप और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक अमेरिका दुनिया के लिए उम्मीद और नेतृत्व का प्रतीक रहा है. गोर के मुताबिक, ट्रंप और मोदी ऐसे नेता हैं, जिन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को नई दिशा देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की सोच सिर्फ मौजूदा संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आने वाले समय में दोनों देशों को और करीब लाने पर जोर दे रहे हैं.
जल्द हो सकती है भारत-अमेरिका ट्रेड डील
कार्यक्रम के दौरान, सर्जियो गोर ने इस बात के भी संकेत दिए कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक अंतरिम ट्रेड डील साइन हो सकती है. उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में दोनों देशों के बीच कई अहम बातचीत हुई है और आने वाले कुछ हफ्तों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. गोर ने कहा कि यह डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे. ट्रंप के बयान और इस संभावित समझौते ने साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका आने वाले समय में अपने रिश्तों को और मजबूत करने की तैयारी में हैं.
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