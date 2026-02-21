By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप! अब किया इतने Tarrif का ऐलान… क्या छिड़ेगी वैश्विक ट्रेड जंग?
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुराने टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे और बढ़ा दिया है. ट्रंप का दावा है कि अमेरिका को दशकों से व्यापार में नुकसान हुआ है.
Trump Tarrif: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झटका देते हुए आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी है. ये फैसला ऐसे समय में आया है जब Supreme Court of the United States ने उनके पूर्व टैरिफ कार्यक्रम को अवैध करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां कानून (IEEPA) का इस्तेमाल अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने नया रास्ता अपनाते हुए 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का सहारा लिया. इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति अधिकतम 15 प्रतिशत तक का टैरिफ 150 दिनों के लिए लागू कर सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि ये कदम पूरी तरह कानूनी है और इससे अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी.
ट्रंप का तर्क
ट्रंप का तर्क है कि कई देशों ने दशकों तक अमेरिका के साथ ‘अनुचित व्यापार’ किया है. उनके अनुसार, आयात ज्यादा और निर्यात कम होने के कारण अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इसी संतुलन को ठीक करने के लिए उन्होंने 15 प्रतिशत का नया अस्थायी टैरिफ लागू करने का फैसला किया है. उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस 150 दिन की अवधि के दौरान उनकी सरकार नए और ‘कानूनी रूप से मजबूत’ टैरिफ ढांचे पर काम करेगी.
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है. कई देश जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा सकते हैं।.इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता आ सकती है और उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है. धारा 122 की खास बात ये है कि इसे लागू करने के लिए लंबी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसकी अवधि 150 दिनों तक सीमित है, जब तक कि कांग्रेस इसकी मंजूरी न दे दे. इसका मतलब है कि ट्रंप प्रशासन को आगे भी कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनके पास और भी विकल्प मौजूद हैं, जिनमें अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ नई जांच शुरू करना शामिल है. उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका में व्यापार नीति को लेकर कानूनी और राजनीतिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह 15 प्रतिशत टैरिफ अस्थायी कदम साबित होता है या वैश्विक व्यापार में एक बड़े बदलाव की शुरुआत.
