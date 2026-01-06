Hindi World Hindi

Donald Trump Reaction Us Tariff On India Says Pm Modi Is Not Happy

'जानता हूं PM मोदी खुश नहीं, लेकिन...', टैरिफ विवाद पर प्रधानमंत्री के लिए बोले ट्रंप, जानें क्या-क्या कहा

ट्रंप ने कहा पीएम मोदी उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ संबंध और अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर पर अपडेट दिया. जानते हैं उन्होंने क्या-क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे खुश नहीं हैं. क्योंकि हमने देश पर रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया है. हाउस GOP मेंबर रिट्रीट में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके और पीएम मोदी के बीच अच्छे रिश्ते हैं. लेकिन टैरिफ की वजह से भारत थोड़ा असहज महसूस कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने रूस से तेल के आयात को काफी हद तक कम कर दिया है. जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत पर असर पड़ा है.

ट्रंप बोले- भारत ने 5 साल इंतजार किया

हाउस GOP मेंबर रिट्रीट अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन पार्टी सदस्यों की सालाना बैठक है. इस दौरान, ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा रखा है, जिसमें रूस से तेल पर 25 प्रतिशत शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए 5 साल से इंतजार किया है, और अमेरिका अब इस इंतजार को कम करने की योजना बना रहा है. इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि अमेरिका भारतीय व्यापार और सुरक्षा उपकरणों दोनों के मामले में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

एक दिन पहले ही दी थी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी

ट्रंप ने एक दिन पहले चेतावनी भी दी थी कि अगर भारत रूस के तेल आयात पर अमेरिकी चिंताओं को हल नहीं करता है, तो वाशिंगटन भारतीय सामान पर टैरिफ और बढ़ा सकता है. उनका कहना था कि अमेरिका तेजी से कार्रवाई कर सकता है और व्यापारिक दबाव के जरिए भारत को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर सकता है. इस कदम से यह साफ हो जाता है कि अमेरिका व्यापारिक टकराव और कूटनीतिक दबाव दोनों के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहता है.

भारत की क्या रणनीति है?

मालूम हो कि भारत ने लगातार अपनी नीति का बचाव किया है. जानकारी के मुताबिक, रूस से तेल खरीदारी देश के हित और नागरिकों के लिए सस्ता ईंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर आधारित है. भारत ने यह भी दोहराया कि वह अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखते हुए सभी ग्लोबल पार्टनर्स के साथ बातचीत जारी रखेगा. 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बनकर उभरा, जिसे अमेरिका लगातार आलोचना करता रहा. यह स्थिति दिखाती है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं पर कोई समझौता नहीं करने वाला है.

अमेरिका और भारत का भविष्य

इस वक्त अमेरिका और भारत संभावित ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं. दोनों देश आपसी हित और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, टैरिफ और रूस से तेल खरीदने का मुद्दा दोनों देशों के बीच कभी-कभी तनाव पैदा करता है. ट्रंप के बयान से यह संकेत मिलता है कि अमेरिका दबाव बनाने के लिए हर संभव उपाय कर सकता है. लेकिन भारत अपनी नीति और नागरिकों के हितों पर अडिग रहेगा. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश व्यापार और सुरक्षा के मामलों में संतुलन कैसे बनाएंगे.

