'बहुत देर हो चुकी...', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत से किया साफ इनकार, क्या और गंभीर रूप लेने वाली है जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन 'बहुत देर हो चुकी है.' अमेरिका-इजरायल हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है.

Donald Trump on War: पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान के साथ संभावित बातचीत को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब ‘बहुत देर हो चुकी है.’ उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान लगातार जारी है और क्षेत्र में हिंसा बढ़ती जा रही है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ईरान की वायु रक्षा, नौसेना और नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका है. उन्होंने लिखा कि ईरान अब बातचीत करना चाहता है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब ये संभव नहीं है. ये बयान उस समय आया जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान का नया नेतृत्व बातचीत के लिए तैयार है.

कई सैन्य ठिकानों पर वार

28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका-इजरायल हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है. ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार, इन हमलों में अब तक 787 लोगों की मौत हो चुकी है. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें 11 लोगों की जान गई.

ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी हितों को भी निशाना बनाया है. रिपोर्टों के मुताबिक, ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर को नुकसान पहुंचाया और आग लगा दी. इससे पहले कुवैत में भी अमेरिकी मिशन को निशाना बनाया गया था. इसके बाद अमेरिका ने कई पश्चिम एशियाई देशों से गैर-जरूरी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस बुलाने का आदेश दिया.

तनाव का एक बड़ा केंद्र Strait of Hormuz भी बन गया है, जहां से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस आपूर्ति गुजरती है. ईरान पर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बाधित करने के आरोप लगे हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है. ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 52 लोगों की मौत की खबर है.

दिलचस्प बात ये है कि हाल ही में द अटलांटिक को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत करना चाहता है और उन्होंने सहमति भी जताई थी. हालांकि, अब उनका ‘टू लेट’ वाला बयान एक यू-टर्न जैसा माना जा रहा है. पश्चिम एशिया में बढ़ता ये संघर्ष अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है. कूटनीतिक समाधान की संभावना फिलहाल धुंधली दिख रही है, जबकि सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है. आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या बातचीत की कोई नई पहल होती है या क्षेत्र और गहरे संकट में फंसता है.

