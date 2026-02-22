  • Hindi
ट्रंप की जान को खतरा! घर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, क्या इसके पीछे ईरान का हाथ?

ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित रिसॉर्ट मार-ए-लागो में एक युवक हथियार लेकर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था. जब सुरक्षा अधिकारियों की नजर पड़ी तो उन्होंने युवक पर गोली चला दी. फिलहाल ट्रंप सुरक्षित हैं.

राहत वाली बात ये थी कि घटना के वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस में मौजूद थे. (Photo From Google)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित रिसॉर्ट Mar-a-Lago में रविवार को सुरक्षा में चूक देखने को मिली. हथियार लिए एक युवक गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था. उसके हाथ में शॉटगन और एक ईंधन का डिब्बा भी थी. मौके पर मौजूद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस के डिप्टी ने उसे रोकने की कोशिश की. चेतावनी के बावजूद भी संदिग्ध नहीं रुका तो गोली चलाई गई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के वक्त रिसॉर्ट पर नहीं थे ट्रंप

राहत वाली बात ये थी कि घटना के वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस में मौजूद थे. अमेरिकी राष्ट्रपति वीकेंड अक्सर मार-ए-लागो में बिताते हैं, लेकिन उस रात वे वॉशिंगटन में थे. फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ थीं. सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया कि राष्ट्रपति को किसी तरह का खतरा नहीं पहुंचा. हालांकि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से हाई अलर्ट पर थीं.

पहले भी हो चुके हैं कई हमले

बता दें डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले कुछ समय में दो बड़े हमलों की कोशिश की गई – 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान उन पर गोली चली, जिसमें उनके दाहिने कान में चोट लगी. फिर 15 सितंबर 2024 को वेस्ट पाम बीच में उनके गोल्फ कोर्स के पास एक राइफलधारी व्यक्ति Ryan Routh, झाड़ियों में छिपा मिला था. बाद में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इन घटनाओं के बाद से ट्रंप की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.

क्या ईरान ने करवाया हमला?

अभी अमेरिका-ईरान तनाव भी चरम पर है. पूर्व सीआईए अधिकारी John Kiriakou ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य हमला करने का फैसला कर चुका है. उन्होंने बताया कि हमला 23 या 24 फरवरी 2026 को हो सकता है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें मांगें शामिल हैं –

  • बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम बंद करना
  • यूरेनियम संवर्धन रोकना
  • हमास, हिजबुल्लाह और हौथी को समर्थन खत्म करना

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप पर हमले का साजिश कहीं ईरान की तो नहीं थी? हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है.

बढ़ता मतभेद…

सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन के अंदर भी मतभेद हैं. कुछ नेता युद्ध के पक्ष में हैं, तो कुछ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं. ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया था कि सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है. वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे दो-तीन दिनों में समझौते का मसौदा तैयार कर सकते हैं. फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं. एक तरफ राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर खतरा, दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संभावित सैन्य कार्रवाई – दोनों ही मुद्दे अमेरिका और दुनिया के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं.

