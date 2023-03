Hindi World Hindi

2 साल बाद Donald Trump की YouTube और Facebook पर भी वापसी, लिखा- I’M BACK

अपने बयानों के कारण विवादों में रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूट्यूब और फेसबुक पर वापसी पूरे दो साल बाद हुई है. डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर दमदार तरीके से हुई इस वापसी को उनका राजनीतिक उदय माना जा रहा है.

Donald Trump returns to YouTube and Facebook: अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव हैं. ऐसे में ठीक सालभर पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former U.S. President Donald Trump) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब (YouTube) और फेसबुक (Facebook) पर वापसी कर ली है. उनकी इस वापसी के कई मायने लगाये जा रहे हैं. इसे डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उदय भी माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और इससे पहले के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप पर सोशल मीडिया के जरिए फॉलोअर्स को भड़काने और हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा था.

डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक और यूट्यूब पर वापसी करते हुए लिखा है- I’M BACK यानी मैं वापस आ गया हूं.

दो साल के बैन के बाद हुई है ट्रंप की वापसी

यूट्यूब (YouTube) ने ट्रंप को अपनी पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए 2021 में प्रतिबंधित किया था. उन पर सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे. साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडन (Joe Biden) की जीत होते देख ट्रंप के समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया था. उनके समर्थन सोशल मीडिया के जरिए ही लामबद्ध हुए थे. जिसके बाद ट्रंप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्स पर बैन कर दिया था.

क्या 2024 के चुनाव में फिर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होंगे ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया था. साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी और 20 जनवरी 2017 को उन्होंने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी. 2016 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रैटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था. इसके बाद 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप खुद ही जो बाइडन से हार गये. अब फिर से ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए कमर कस ली है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2024 में व्हाइट हाउस को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है. हालांकि यह शुरुआत धीमी है पर ट्रंप कह चुके हैं कि वह अब पहले से अधिक प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने यह बात न्यू हैम्पशायर रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में कही है. गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च किया था.

ट्विटर पर पहले ही हो चुकी है वापसी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 22 महीने के बैन के बाद ट्विटर पर पहले ही वापसी हो चुकी है. उन्होंने पिछले साल ट्विटर पर वापसी की है. जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था उसके बाद ट्रंप की ट्विटर पर वापसी हुई थी. उनके ट्विटर ( Twitter) अकाउंट को रिस्टोर किया गया था. कंपनी के नए सीईओ ( CEO) एलन मस्क ने उनका अकाउंट रिस्टोर करने से पहले पोल किया था जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया. इस पोल में 51.8 फीसदी लोगों ने ट्रंप का अकाउंट रिस्टोर करने का समर्थन किया था.

