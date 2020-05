नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने एक बार फिर भारत और पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तारीफ़ की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत महान रहा है. आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने बातें अमेरिका में रह रहे भारतीयों से कही हैं. Also Read - कोरोना संकट: दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए आगे आईं सोनाक्षी सिन्हा, नीलाम करेंगी अपनी सभी पेंटिंग्स

डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा कि हम साथ में काम कर रहे हैं. अमेरिका (America) में भारत के बहुत शानदार लोग हैं. कई भारतीय हमारे साथ कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा कि हम भारत में वेंटिलेटर भेज रहे हैं. हमने वेंटिलेटर की काफी सप्लाई भारत के लिए की है.

India has been so great, your PM has been a very good friend of mine. We are working with India too, we have a tremendous Indian population in the US & many of the people you are talking about are working on the vaccine too, great scientists & researchers: US President Trump pic.twitter.com/P5IInnGFxi

— ANI (@ANI) May 16, 2020