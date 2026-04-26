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ट्रंप की VIP सुरक्षा में चूक, हिल्टन होटल के डिनर हॉल तक गन लेकर कैसे पहुंचा शूटर? जानें हाई-प्रोफाइल इवेंट को लेकर कैसी थी तैयारी
Donald Trump hilton hotel security breach: वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर केदौरान मौजूद डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर फायरिंग की गई. हालांकि, घटनास्थल पर मौजूद सिक्योरिटी टीम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षित रेस्कयू कर लिया है.
Donald Trump security breach: वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में एक हाई-प्रोफाइल डिनर के दौरान हुई फायरिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौजूद सिक्योरिटी टीम ने उस जगह से सुरक्षित निकाल लिया है. ट्रंप और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में हिल्टन होटल में आयोजित इस हाई प्रोफाइल डिनर में के बावजूद हमलावर का अंदर पहुंचना सुरक्षा में एक बड़ी सेंध माना जा रहा है.
डिनर हॉल तक कैसे पहुंचा शख्स?
वहीं, होटल में जैसे ही फायरिंग की आवाज गूंजी, यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने बिजली की तेजी से ट्रंप, मेलानिया और जेडी वेंस को कवर किया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हॉल में मौजूद अन्य कैबिनेट मंत्रियों और पत्रकारों के बीच भगदड़ मच गई. हैरानी की बात यह है कि जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बैठे थे, वहां एंट्री के लिए एयरपोर्ट जैसी कड़ी जांच (Magnetometers) थी, लेकिन हमलावर ने होटल के उन रास्तों का इस्तेमाल किया जो चेकप्वाइंट के दायरे में नहीं आते थे. होटल के गलियारे और सर्विस एरिया अक्सर सुरक्षा के उस सख्त घेरे से बाहर रह जाते हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, फायरिंग की आवाज बॉलरुम के बिल्कुल पास से आई, जिससे साफ है कि वह शख्स आउटर पेरिमीटर को आसानी से पार कर चुका था.
रेड कार्पेट तक का पहुंचा हंगामा
भले ही वॉशिंगटन हिल्टन के अंदर व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर होना था, लेकिन होटल के एंट्री गेट पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी होटल के बाहर मौजूद थे. इसी दौरान कुछ प्रदर्शन कर रहे लोग रेड कार्पेट वाले हिस्से तक पहुंच गए थे. शायद इसी नारेबाजी और हंगामे को कंट्रोल करने में भी सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भीड़ पर भी था. वहीं, अटकलों की मानें तो सुरक्षा में चूक का सबसे बड़ा कारण होटल का पब्लिक एक्सेस और सिक्योर जोन के बीच का तालमेल न होना भी हो सकता है. जहां डिनर हॉल यानि बॉलरुम को किले में बदल दिया गया था, वहीं होटल के बाकी हिस्से आम जनता के लिए खुले थे, जिसका फायदा हमलावर ने उठाया.
हिल्टन होटल की बनावट
बता दें कि वॉशिंगटन हिल्टन कोई साधारण इमारत नहीं है, ये अपनी अर्ध-वृत्ताकार (S-shape) बनावट के लिए जाना जाता है. इस होटल की खासियत यह है कि यहां बड़े कार्यक्रमों के लिए जमीन के नीचे विशाल इंटरनेशनल बॉलरुम है. हालांकि, इसमें बड़ी दिक्कत ये है कि जब यहां कोई बड़ा वीआईपी आता है, तो केवल उस बॉलरुम और उसके आसपास के गलियारों को सिक्योर किया जाता है. होटल की लॉबी, ऊपर के कमरे और कुछ लिफ्ट आम मेहमानों के लिए खुली रहती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति होटल में कमरा बुक करके या सामान्य मेहमान बनकर अंदर घुस सकता है. रिपोर्ट की मानें तो सुरक्षा का दायरा केवल उस कमरे तक सीमित था जहां ट्रंप मौजूद थे.
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