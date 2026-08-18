ट्रंप का नया दांव! मैप में होर्मुज को दिखाया अमेरिका का नया इलाका, क्या अब फिर भड़केगी ईरान से जंग?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते हफ्ते भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐसा दावा किया था. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका का होर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल है और वह इसे अपने पास ही रखेगा

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डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का होर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल है और वह इसे अपने पास ही रखेगा. (ANI)

दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (18 अगस्त 2026) को अपने Truth Social अकाउंट पर एक AI से तैयार की गई तस्वीर शेयर की, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बड़े अक्षरों में NEW U.S. Territory यानी नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया.

मैप में ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच मौजूद होर्मुज स्ट्रेट को एक घेरे में दिखाया गया है. हालांकि, ये मैप अमेरिका की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी क्षेत्र घोषित किए जाने का आदेश नहीं है. ट्रंप ने ये AI-जेनरेटेड इमेज ऐसे समय में शेयर की है, जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच इस रणनीतिक रूट को लेकर पहले से ही टकराव चल रहा है.

होर्मुज पर लाखों बैरल तेल की आवाजाही पर कंट्रोल

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका होर्मुज क्षेत्र में हर सप्ताह लाखों बैरल तेल की आवाजाही को प्रभावित कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक, होर्मुज अभी खुला है और तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं. उन्होंने ईरान की आर्थिक और सैन्य स्थिति पर भी कमेंट किया.

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ईरान में 300% मंहगाई की कही थी बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते हफ्ते भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐसा दावा किया था. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका का होर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल है और वह इसे अपने पास ही रखेगा. ट्रंप ने ये भी कहा था कि ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया है. देश में 300% मंहगाई है और उसके पास केवल फर्जी खबरें बची हैं. हालांकि, ईरान ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज किया था.

ईरान ने किया अमेरिकी दावे का विरोध

वहीं, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका के दावों को खारिज किया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तब तक पूरी तरह नहीं खुलेगा, जब तक ईरान की शर्तें पूरी नहीं होतीं. गालिबाफ के मुताबिक, ईरान चाहता है कि अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाए, फ्रीज हुए ईरानी फंड जारी किए जाएं, तेल प्रतिबंध खत्म किए जाएं और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से बंद किया जाए.

मोहम्मद बाघेर गालिबाफ का कहना है कि इन शर्तों के पूरा होने तक होर्मुज को सामान्य समुद्री ट्रैफिक के लिए खोलने का सवाल नहीं है. उन्होंने अमेरिका पर समझौते की शर्तों से पीछे हटने का आरोप भी लगाया. ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका से कहा कि ईरान अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई के जवाब में और कड़ा कदम उठा सकता है.

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होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. दुनिया के तेल और ऊर्जा कारोबार के लिए इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है. खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से की आवाजाही इसी रास्ते से होती है. यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी तरह का सैन्य तनाव या समुद्री नाकेबंदी वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है. तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर पेट्रोल-डीजल, महंगाई और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

क्या ट्रंप सच में होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बना सकते हैं?

ट्रंप की पोस्ट ने इस सवाल को जरूर हवा दे दी है, लेकिन AI तस्वीर को आधिकारिक अमेरिकी क्षेत्रीय घोषणा नहीं माना जा सकता. किसी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग या क्षेत्र को अमेरिका का हिस्सा बनाने का फैसला सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने से नहीं हो जाता. फिलहाल ट्रंप का पोस्ट ज्यादा बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश माना जा रहा है.

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