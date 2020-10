नई दिल्ली: कोरोनावायरस से संक्रमित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वाल्टर रीड अस्पताल में इलाज चल रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को एक वीडियो शेयर करते हुए अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स का आभार जताया. इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं. Also Read - Donald Trump/Melania Trump Health Update: डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य अस्पताल में दी जा रही है यह खास थेरेपी, हो रहा है सुधार

अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि जब मैं यहां आया था तब इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन यहां आने के बाद अब काफी बेहतर लग रहा है. उन्होंने कहा कि हम सब लोग इससे निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रह हैं. ट्रंप ने कहा कि मुझे वापस आना होगा क्योंकि अभी भी अमेरिका को फिर से महान बनाना है. उन्होंने कहा कि ‘मैं जल्द ही वापस आऊंगा’. Also Read - एक्सपर्ट ने दी चेतावनी, ठंड के दिनों में अमेरिका में और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है कोरोना महामारी

I feel much better now. We are working hard to get me all the way back. I have to be back because we still have to make America great again: US President Donald Trump at Walter Reed Hospital Also Read - कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

(Source: US President Trump’s Twitter) #COVID19 pic.twitter.com/YFPnf7BFLE

— ANI (@ANI) October 3, 2020