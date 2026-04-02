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Israel Iran War: जंग खत्म या और तेज? ट्रंप के भाषण से क्या निकला, जानिए बड़ी बातें

Trump News: ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना और वायुसेना को लगभग खत्म कर दिया है, वहीं उन्होंने युद्ध खत्म करने की कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी.

Published date india.com Updated: April 2, 2026 11:03 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Israel Iran War: जंग खत्म या और तेज? ट्रंप के भाषण से क्या निकला, जानिए बड़ी बातें

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को एक महीना बीत चुका है. इस तनावपूर्ण माहौल के बीच बुधवार (1 अप्रैल 2026) रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम-टाइम पर देश को संबोधित किया. अपने 19 मिनट के भाषण में ट्रंप ने एक ओर तो अमेरिकी सैन्य अभियान की सफलता के गुणगान किए, वहीं दूसरी ओर ईरान को ‘पाषाण युग’ में भेजने की अपनी पुरानी धमकी को भी दोहराया.

यह भाषण ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और खुद अमेरिका के भीतर ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है. आपको ट्रंप के भाषण की बड़ी बातें बताते हैं.

युद्ध से बाहर निकलने की छटपटाहट!

अमेरिकी जनता अब एक और लंबे युद्ध से थकने लगी है, जिसका असर ट्रंप की चुनावी रेटिंग्स पर दिख रहा है. ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को पंगु बना दिया गया है. ट्रंप ने कहा, “हम अगले दो से तीन हफ्तों तक ईरान पर बेहद कड़ा प्रहार जारी रखेंगे.”

हालांकि, उन्होंने यह तो कहा कि अमेरिकी सेना अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से पूरा करने की राह पर है, लेकिन उन्होंने युद्ध खत्म करने की कोई निश्चित समय सीमा बताने से परहेज किया. उन्होंने संकेत दिया कि यदि ईरानी नेताओं ने बातचीत के दौरान अमेरिकी शर्तों को नहीं माना, तो युद्ध और भी भीषण हो सकता है और अमेरिका ईरान के ऊर्जा व तेल बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है.

बाजार में बेचैनी

ट्रंप के इस भाषण से वित्तीय बाजारों में छाई घबराहट कम होने के आसार कम ही दिख रहे हैं. 2003 के इराक आक्रमण के बाद यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान है, लेकिन अमेरिकी जनता का इसे बहुत कम समर्थन मिल रहा है. ट्रंप के संदेशों में विरोधाभास साफ झलकता है. एक पल वे कूटनीतिक समाधान की बात करते हैं, तो अगले ही पल ईरान पर विनाशकारी हमले की धमकी देते हैं. इस अस्पष्टता ने दुनिया भर में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है.

होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट

दुनिया के कुल तेल और गैस शिपमेंट का पांचवां हिस्सा ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ से होकर गुजरता है. ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. बुधवार के भाषण में ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि क्या यह रास्ता खुलने से पहले ही अमेरिकी सेना वापस लौट आएगी.

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इसके बजाय, उन्होंने खाड़ी देशों पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि जो देश इस तेल पर निर्भर हैं, उन्हें इस जलमार्ग को खुलवाने के लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को इस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति की जरूरत नहीं है. गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिमी सहयोगियों ने इस युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है क्योंकि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनसे सलाह लिए बिना ही यह जंग शुरू की थी.

क्या मिशन पूरा हो गया?

ट्रंप ने युद्ध में सैन्य सफलताओं का दावा तो किया, लेकिन क्या उनका मुख्य लक्ष्य- ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, पूरा हुआ? यह अभी भी एक बड़ा सवाल है. माना जाता है कि ईरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम का भंडार है. पहले ट्रंप मांग कर रहे थे कि ईरान यह भंडार अमेरिका को सौंप दे, लेकिन अब उन्होंने अचानक अपना रुख बदल लिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें अब इस सामग्री की चिंता नहीं है क्योंकि यह जमीन के बहुत नीचे दफन है और अमेरिकी सैटेलाइट्स उस पर नजर रख रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की पारंपरिक सैन्य शक्ति भले ही कम हुई हो, लेकिन उसके बचे हुए मिसाइल और ड्रोन अभी भी इजरायल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम हैं. साथ ही, ईरान में सत्ता परिवर्तन का ट्रंप का सपना भी अधूरा ही रहा. हवाई हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेता मारे गए, लेकिन उनकी जगह उनके बेटों और उनसे भी अधिक कट्टरपंथियों ने ले ली है.

घरेलू राजनीति और गिरती लोकप्रियता

28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद यह ट्रंप का पहला बड़ा टीवी संबोधन था. ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में वादा किया था कि वे अमेरिका को ‘बेवकूफी भरे’ विदेशी युद्धों से दूर रखेंगे, लेकिन अब वे खुद एक बड़े युद्ध के नायक बने बैठे हैं. देश में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, “गैस की कीमतों में यह बढ़ोतरी अस्थायी है और यह ईरानी शासन द्वारा तेल टैंकरों पर किए गए पागलपन भरे आतंकी हमलों का नतीजा है.”

हालांकि आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं. रॉयटर्स/इप्सोस के पोल के मुताबिक, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% रह गई है, जो व्हाइट हाउस में उनकी वापसी के बाद सबसे कम है. यदि महंगाई और तेल की कीमतें कम नहीं हुईं, तो नवंबर के मध्य अवधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए कांग्रेस पर कब्जा बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा.

एक फीका प्रदर्शन?

व्हाइट हाउस के निवास स्थान से जब ट्रंप ने पोडियम की ओर कदम बढ़ाए, तो माहौल काफी नाटकीय था. लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज और लहजा काफी धीमा और थका हुआ लग रहा था. उन्होंने कोई नई बात कहने के बजाय पुरानी घिसी-पिटी बातों को ही दोहराया.

युद्ध कब खत्म होगा, तेल की कीमतें कब गिरेंगी और क्या ईरान वास्तव में घुटने टेकेगा- इन सवालों के जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में हैं. स्टॉक मार्केट में गिरावट और तेल की कीमतों में उछाल यह बताने के लिए काफी है कि दुनिया ट्रंप के जीत वाले दावों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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