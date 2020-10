Donald Trump Tests Negative For COVID-19: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं. उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है. कोरोना से संक्रमित होने और फिर ठीक होने के बाद उनकी लगातार कई बार जांच की गई और उनकी सभी रिपोर्ट निगेटिव आई. रिपोर्ट निगेटिव आते ही ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के लिए निकल पड़े. उन्होंने सोमवार को फ्लोरिडा में एक जनसभा को भी संबोधित किया. Also Read - US में लग रहे 'अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बिडेन जैसा हो', 'ट्रंप हटाओ...' जैसे ठेठ हिंदी नारे, जानिए क्या है पूरा माजरा

अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रेस सचिव केलीग मैकइनेमी ने कहा कि अबोट कंपनी के एंटीजेन कार्ड (Abbott BinzaxNow antigen card) के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप का टेस्ट किया गया जो निगेटिव पाया गया.

इस बीच व्हाइट हाउस के चिकित्सक ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से अब किसी अन्य को कोरोना वायरस संक्रमण होने का खतरा नहीं है.

I did more in 47 months than Biden did in 47 years. Now, he is pushing the most far-left agenda ever put forward by a presidential nominee…pic.twitter.com/ON0iRBfFS2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020