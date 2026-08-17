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होर्मुज पर तनातनी के बीच ट्रंप का अल्टीमेटम! ईरान की मदद कर रहे इस देश को दे डाली बम गिराने की धमकी

28 फरवरी 2026 से जंग शुरू होने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर टकराव बना हुआ है. ईरान और ओमान पिछले कुछ हफ्तों से इस अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहे हैं. ट्रंप ने इसपर आपत्ति जताई है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 17, 2026, 8:12 PM IST
होर्मुज पर तनातनी के बीच ट्रंप का अल्टीमेटम! ईरान की मदद कर रहे इस देश को दे डाली बम गिराने की धमकी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को होर्मुज से दूर रहने की सलाह दी है. (ANI)

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने अब एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मदद कर रहे पड़ोसी मुल्क ओमान को खुले तौर पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है. ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान ईरान के साथ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चल रही बातचीत में अमेरिका के रास्ते में आया, तो अमेरिका उस पर भीषण बमबारी कर सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और ओमान होर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर एक अस्थायी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी फॉक्स न्यूज के पत्रकार ट्रे यिंगस्ट के साथ इंटरव्यू में दी. इंटरव्यू में ट्रंप से ईरान और ओमान के बीच होर्मुज को लेकर चल रही समानांतर बातचीत के बारे में सवाल पूछा गया था. इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “अगर ओमान बीच में आया, तो अमेरिका उसे बुरी तरह निशाना बनाएगा.”

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आखिर ओमान को क्यों धमका रहे हैं ट्रंप?

दरअसल, 28 फरवरी 2026 से जंग शुरू होने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर टकराव बना हुआ है. ईरान और ओमान पिछले कुछ हफ्तों से इस अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत इस स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके.

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ईरान की ओर से यह संकेत भी दिया गया है कि ओमान के साथ बातचीत के जरिए होर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है. प्रस्तावित व्यवस्था में जहाजों के लिए अलग-अलग दिशाओं में रूट तय करने की बात सामने आई है. इसका मकसद फिलहाल बिना टोल के समुद्री ट्रैफिक को शुरू करना बताया जा रहा है.

यही वह पहलू है, जिसने अमेरिका और ओमान के बीच तनाव बढ़ा दिया है. ट्रंप प्रशासन होर्मुज में अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि ओमान ईरान के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है.

होर्मुज में ओमान की भूमिका क्यों है खास?

ओमान की भौगोलिक स्थिति उसे होर्मुज संकट में बेहद महत्वपूर्ण बना देती है. इस स्ट्रेट का दक्षिणी हिस्सा ओमान के करीब है, जबकि उत्तरी किनारा ईरान की तरफ है. यानी इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा और संचालन में ओमान की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है. इसके अलावा ओमान लंबे समय से पश्चिम और ईरान के बीच बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के तौर पर काम करता रहा है. मौजूदा संकट में भी ओमान दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खुला रखने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, ट्रंप की ताजा धमकी ने ओमान को बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया है.

ईरान को भी ट्रंप का सीधा मैसेज

ओमान को धमकी देने के साथ ट्रंप ने ईरान के खिलाफ भी अपना रुख नरम नहीं किया. उन्होंने तेहरान से सरेंडर करने की मांग दोहराई है. अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि होर्मुज पर अमेरिका अपनी रणनीतिक स्थिति से पीछे हटने वाला नहीं है. वहीं, ईरान इस समुद्री रूट को अपने प्रभाव के एक बड़े साधन के तौर पर देखता है.

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60 दिन की सीजफायर डेडलाइन भी करीब

ट्रंप का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए बनी अस्थायी व्यवस्था की समयसीमा सोमवार (17 अगस्त) को ही खत्म हो रही है. दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने के बावजूद स्थायी समाधान अभी तक सामने नहीं आया है. ऐसे में ओमान की मध्यस्थता से होने वाली बातचीत को एक संभावित रास्ते के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन ट्रंप की धमकी ने इस कूटनीतिक प्रक्रिया पर भी दबाव बढ़ा दिया है.

अगर ओमान पर हमला हुआ तो क्या होगा?

अगर अमेरिका वास्तव में ओमान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो यह मौजूदा संघर्ष का बेहद बड़ा विस्तार होगा. ओमान अमेरिका का कोई पारंपरिक दुश्मन नहीं है. वह लंबे समय से क्षेत्रीय कूटनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है.

ऐसी स्थिति में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, ईरान की प्रतिक्रिया और समुद्री ट्रैफिक तीनों पर गंभीर असर पड़ सकता है. सबसे बड़ा खतरा होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर होगा. किसी भी बड़े सैन्य टकराव की स्थिति में तेल टैंकरों की आवाजाही और बीमा लागत पर दबाव बढ़ सकता है. इससे वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल की आशंका पैदा होगी. इसका असर भारत समेत एशिया की ऊर्जा जरूरतों पर भी पड़ सकता है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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