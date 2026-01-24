By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ग्रीनलैंड विवाद के बीच ट्रंप ने इस शक्तिशाली देश को दी धमकी, चीन संग इस डील पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से डील करने पर इस देश को 100% टैरिफ की धमकी दी है. इससे पहले ट्रंप भारत समेत कई देशों पर रूस से तेल आयात को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके है. आइए जानते हैं इस बार उन्होंने किसे टारगेट किया?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सख्त ट्रेड स्टैंड से दुनिया का ध्यान खींचा है. इस बार उन्होंने पड़ोसी देश कनाडा को टारगेट किया है. ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई ट्रेड डील करता है, तो उसके सभी एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा. इस बयान के बाद, अमेरिका और कनाडा के बीच पहले से मौजूद तनाव और गहरा हो गया है. ट्रंप इससे पहले भी भारत समेत कई देशों पर रूस से तेल आयात को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा फिर से चर्चा में आ गया है.
ट्रंप ने कनाडा पर कसा तंज, जानें क्या कहा?
ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बार-बार गवर्नर कार्नी कहकर संबोधित किया और उनका मजाक उड़ाया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए. ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV Cars) के इंपोर्ट की छूट देकर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती की है. उनके इस बयान को कनाडा की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है और राजनीतिक हलकों में इसकी कड़ी आलोचना हो रही है.
चीन को लेकर कनाडा को सख्त चेतावनी दी
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा. उन्होंने दावा किया कि अगर चीन के साथ डील हुई तो कनाडा का बिजनेस, सामाजिक ढांचा और आम लोगों की जीवनशैली बर्बाद हो जाएगी. ट्रंप ने साफ कहा कि अगर चीन-कनाडा डील आगे बढ़ती है, तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई प्रोडक्ट्स पर तुरंत 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. इस बयान ने वैश्विक ट्रेड वॉर की आशंकाओं को फिर से हवा दे दी है.
चीन-कनाडा डील से विदेश नीति में बड़ा बदलाव
इस पूरे विवाद की जड़ चीन और कनाडा के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील है. पिछले हफ्ते दोनों देशों ने ट्रेड बाधाओं को कम करने और रिश्तों को फिर से मजबूत करने पर सहमति जताई. यह कनाडा की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो ट्रंप के ट्रेड एजेंडा से अलग दिशा दिखाता है. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि चीन कनाडाई रेपसीड (कैनोला) पर लगाए गए टैरिफ कम करेगा. यह आठ साल में किसी कनाडाई नेता की बीजिंग की पहली यात्रा थी.
EV, वीजा-फ्री ट्रैवल और ट्रंप पर हमला
डील के तहत कनाडा अपने बाजार में करीब 49,000 चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लगभग 6 फीसदी टैरिफ पर आने की अनुमति देगा, जबकि पहले इन पर 100 फीसदी सरचार्ज था. इसके अलावा, चीन ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा-फ्री यात्रा की सुविधा देने का भी वादा किया है. समझौते के तुरंत बाद, कार्नी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक तीखा भाषण दिया. जिसमें उन्होंने बड़ी ताकतों द्वारा जबरदस्ती की राजनीति के खिलाफ चेतावनी दी. इसे ट्रंप की नीतियों पर एक अप्रत्यक्ष लेकिन साफ संदेश माना जा रहा है.
