'ग्रीनलैंड डील नहीं तो...', अमेरिका ने दे डाली नई टैरिफ धमकी, क्या ट्रंप के ऐलान से सहम जाएगा यूरोप?

US Greenland issue: ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के टैरिफ की धमकी दी है. इसके जवाब में यूरोपीय संघ ने बिग बाजूका की चेतावनी दी. आइए जानते हैं इस मामले में ताजा अपडेट क्या हैं और यह बिग बाजूका क्या होता है?

डोनाल्ड ट्रंप ने आठ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की नई धमकी दी है, जिससे ट्रेड वार का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि अगर डेनमार्क उन्हें ग्रीनलैंड बेचने पर सहमत नहीं होता, तो 1 फरवरी से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क से आने वाले सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा. अगर डील नहीं हुई, तो 1 जून से यह दर बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी. इसके जवाब में यूरोपीय नेताओं ने बिग बाजूका यानी एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट (ACI) का इस्तेमाल करने की धमकी दी. जिसे राजनीतिक ब्लैकमेल और आर्थिक दबाव का सामना करने के लिए बनाया गया है.

जवाब में यूरोपीय नेताओं ने दी बिग बाजूका की धमकी

ACI 2023 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य विदेशी दबाव से यूरोप की रक्षा करना है. इसके तहत यूरोपीय संघ किसी देश की कंपनियों को अपने मार्केट से बाहर कर सकता है, एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा सकता है या बौद्धिक संपत्ति सुरक्षा रोक सकता है. इसमें अमेरिकी टेक, एयरक्राफ्ट या कृषि सामान भी शामिल हो सकते हैं. लेकिन यूरोपीय उपभोक्ता महंगे उत्पादों से नाराज भी हो सकते हैं. फ्रांस और जर्मनी ने इसका इस्तेमाल विचार करने की बात कही है, जबकि कुछ देश जैसे आयरलैंड और नीदरलैंड्स फिलहाल डायलॉग पर जोर दे रहे हैं. फिलहाल EU के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी तुरंत कदम उठाने की बजाए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का निर्णय लिया है.

ट्रेड वॉर पर क्या असर पड़ेगा?

ट्रंप की धमकी से अमेरिका और यूरोप दोनों प्रभावित होंगे. यूरोपीय देशों के अमेरिकी निर्यात का कुल मूल्य $365 बिलियन से ज्यादा है. जिसमें जर्मनी, यूके और फ्रांस सबसे बड़े निर्यातक हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, 10% टैरिफ से यूरोप के जीडीपी में 0.1% से 0.3% तक की गिरावट आ सकती है. अमेरिकी उपभोक्ता और कंपनियों पर भी बढ़े हुए टैरिफ का बोझ पड़ेगा, जिससे निवेश और गतिविधियां प्रभावित होंगी. IMF ने चेतावनी दी है कि टिट-फॉर-टैट ट्रेड वार से वैश्विक उत्पादन 0.3% तक गिर सकता है और कोई भी पक्ष इससे जीत नहीं सकता.

अब क्या रास्ता बया है?

विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट का फैसला ट्रंप के पक्ष में नहीं जाएगा, जिससे उनकी धमकी रद्द हो सकती है. इसके अलावा, बाजार दबाव और यूरोपीय चेतावनी से भी ट्रंप वापस कदम उठा सकते हैं, जिसे लोग Taco moment कहते हैं. पहले के अमेरिकी-यूरोपीय टैरिफ संघर्ष में कंपनियों ने अपने निर्यात समय से पहले बढ़ा कर नुकसान को कम किया था. AI और वैश्विक निवेश में वृद्धि ने भी आर्थिक असर को कम किया. हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह तनाव निवेश और उपभोक्ता विश्वास पर नकारात्मक असर डाल सकता है और वित्तीय बाजारों में गिरावट ला सकता है.

