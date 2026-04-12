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Donald Trump To Take Tough Measures Against Iran Plan For Naval Blockade After Talks Fail

बातचीत फेल हुई, अब ये सख्त कदम उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप! ईरान के खिलाफ तगड़ा एक्शन प्लान तैयार, क्या हो सकता है अमेरिका का अगला कदम?

ट्रंप समर्थक मीडिया आउटलेट 'जस्ट द न्यूज' ने आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें कहा गया है कि नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

America vs Iran: ईरान के साथ पाकिस्तान में चल रही वार्ता के फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं. ट्रंप ने अपने Truth Social प्लेटफार्म पर एक आर्टिकल शेयर किया है. इसमें ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसेना की संभावित नाकाबंदी की रणनीति बताई गई है. ट्रंप ने ये पोस्ट बातचीत के पाकिस्तान में बिना किसी समझौते के खत्म होने के ठीक बाद शेयर की.

ट्रंप की पोस्ट में क्या है?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आर्टिकल शेयर किया है उसमें सुझाव दिया गया है कि अगर ईरान अमेरिका की मांगें मानने से इनकार करता है तो ट्रंप उस पर नौसैनिक नाकाबंदी लगा सकते हैं. ट्रंप समर्थक मीडिया आउटलेट ‘जस्ट द न्यूज’ ने आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें कहा गया है कि इस नाकाबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी. साथ ही, इससे ईरान के सहयोगी देशों चीन और भारत पर भी दबाव पड़ेगा, जो ईरान से होने वाले तेल निर्यात पर निर्भर हैं.

द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि ट्रंप का यह कदम उनकी सफल नाकाबंदी रणनीति को दोहराएगा. दरअसल, जनवरी में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले अमेरिका ने एक तगड़ी नौसैनिक नाकाबंदी लगा कर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को झटका दिया था.

हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा है लेकिन, लेख में यह बताया गया है कि नाकेबंदी किस तरह काम कर सकती है. इसमें बताया गया है कि ईरान की आय के मुख्य स्त्रोत तेल निर्यात को सीमित करके और चीन जैसे उन देशों पर दबाव बढ़ाकर अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है.

पाकिस्तान में वार्ता के दौरान क्या हुआ?

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घंटों की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला. वार्ता खत्म होने के बाद ईरान और अमेरिका, दोनों प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से रवाना हो गए हैं. अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर लगभग 21 घंटे की बातचीत हुई. किसी नतीजे पर न पहुंचने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वापस लौटते हुए कहा कि यह अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है.

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जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगभग एक दिन तक लगातार बातचीत के बाद अपना आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर पेश किया गया था. अच्छी नीयत से कई अहम बातचीत हुई लेकिन प्रस्ताव को अभी ईरान की मंजूरी मिलनी बाकी है.

वार्ता बेनतीजा रहने पर ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने कहा कि देश अमेरिका के पिछले वादे तोड़ने को न भूला है और न भूलेगा. उन्होंने कहा कि किसी ने भी एक राउंड की बातचीत में नतीजे की उम्मीद नहीं की थी.