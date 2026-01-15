Hindi World Hindi

Donald Trump U Turn On Iran Crisis Says Us Military Will Not Attack Solution Through Diplomacy

ईरान संकट पर ट्रंप का यू-टर्न? हमला नहीं करेगी अमेरिकी सेना, अब कूटनीति से निकलेगा हल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्पष्ट किया है कि अमेरिका वर्तमान में ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा और दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने कूटनीतिक रास्ता चुना है. ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों को ये संदेश भी दिया कि वे संयम बरतें, जब तक ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी हैं.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिकी सेना फिलहाल ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी. दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने कूटनीतिक रास्ता चुना है. ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों को यह संदेश भी दिया कि वे संयम बरतें, जब तक ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में दिसंबर 2025 से सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, हजारों की मौत और गिरफ्तारी हुई है.

विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी मिली कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं और फांसी की योजनाएं फिलहाल रोक दी गई हैं. हालांकि, अमेरिका युद्ध के विकल्प को पूरी तरह टाला नहीं है, ट्रंप का कहना है कि आगे देखेंगे. इस बीच क्षेत्र में तनाव के बीच कूटनीतिक बातचीत और सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति तब और जटिल हो गई जब ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने व्यापक हिंसा और राष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया. इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों, कुछ रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग मारे गए और गिरफ्तार किए गए, जिससे विश्व भर में चिंता और कूटनीतिक दबाव बढ़ गया. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान पर कोई सैन्य हमला करने वाला नहीं है, जिससे संभावित युद्ध की आशंकाओं पर कुछ संकोच आया.

ट्रंप के बयान के अनुसार, उन्होंने ईरान को यह आश्वासन दिया कि अमेरिका के पास फिलहाल किसी सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं है. यह संवाद ईरान के राजदूत रेजा अमिरी मोगाद्दम की तरफ से पब्लिश रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कहा गया कि ट्रंप ने तेहरान से संयम बरतने की अपील की है और स्पष्ट किया कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता. ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हत्याओं को रोक दिया है.

हालांकि ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका ‘देखता रहेगा’ कि आगे क्या होता है. उन्होंने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो वह फैसले लेने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल कूटनीति और संयम को प्राथमिकता दी जा रही है. इस बयान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों में तनाव के बीच भी राहत का संकेत दिया है.

