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'समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बुरा समय आएगा', ट्रंप ने दी चेतावनी, फिर से युद्ध शुरू होने के संकेत दिए

Trump's Threat to Iran: सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है उसे फिर से युद्ध शुरू होने का संकेत माना जा रहा है. इस तस्वीर में ट्रंप एक युद्धपोत पर नजर आ रहे हैं.

Published date india.com Published: May 17, 2026 1:20 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर पोस्ट की है)
(ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीर पोस्ट की है)

Iran-America War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध शुरू होने के संकेत दिए हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है. इसमें लिखा गया है कि यह तूफान से पहले की शांति है. ट्रंप ने ये पोस्ट ऐसे समय किया है जब कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वह ईरान पर एयर स्ट्राइक फिर से शुरू करने को लेकर अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में ट्रंप अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ दिख रहे हैं. तस्वीर में ट्रंप ने हैट पहनी हुई है और तूफानी समुद्र में बिजली कड़कने के बीच एक युद्धपोत पर खड़े हैं. इस तस्वीर में कुछ ईरानी जहाज भी दिखाए गए हैं. ये पोस्ट साफ तौर पर युद्ध शुरू करने का इशारा मानी जा रही है. ट्रंप ने ये संकेत भी दिए हैं कि इस बार अमेरिकी सैनिक कार्रवाई की कमान नेवी संभाल सकती है.

क्या हमले के लिए तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप?

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप ईरान पर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं. वह शीर्ष योजनाकारों के साथ कूटनीतिक कोशिशों के फेल होने पर नए ऑपरेशन के लिए योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं.

हाल ही में फ्रेंच ब्रॉडकास्टर बीएफएमटीवी को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर जल्द ही शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आएगा. ट्रंप का बयान तब आया है जब सीजफायर जारी है लेकिन इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है.

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होर्मुज स्ट्रेट के आस-पास अमेरिकी नौसेना अब भी अपनी मौजूदगी बनाए हुए है. होर्मुज से दुनिया भर के तेल के व्यापार का लगभग 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है. लेकिन फिलहाल ये ईरान के नियंत्रण में है. इस रास्ते से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही नहीं हो पा रही है. इस इलाके में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े कैरियर, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी तैनात किया था.

ईरान का क्या कहना है?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनकी सरकार को ट्रंप सरकार से नई बातचीत के लिए तैयार होने के मैसेज मिले हैं. किन उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है. दूसरी तरफ ईरानी अधिकारियों ने भी कड़ा रूख बनाए रखा है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग को मैनेज करने के लिए एक नए सिस्टम का भी प्रस्ताव भी रखा है. इसके अनुसार, ईरान के साथ सहयोग करने वाले व्यावसायिक जहाजों को निर्धारित शर्तों के तहत आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

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Shivendra Rai

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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