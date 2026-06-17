ट्रंप ने फिर मार ली पलटी, अब बोले- पीस डील अभी फाइनल नहीं, ईरान से मैं खुश नहीं हुआ तो फिर बरसाऊंगा बम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ईरान के खिलाफ जंग रोकने और पीस डील (US-Iran Peace Deal) को लेकर हर दिन अपने बयान बदल रहे हैं. ट्रंप कभी कहते हैं कि डील हो चुकी है. कभी जंग खत्म होने का दावा करते हैं. वो कभी होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) खोल देने की बात करते हैं, तो कभी पीस डील पर ही सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं. फ्रांस के एवियन शहर में G-7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील को लेकर फिर से पलटी मारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अभी फाइनल नहीं है. सारी चीजें ईरान पर निर्भर करती हैं. अगर उसने हमारी शर्तें नहीं मानी, तो अमेरिका फिर से बम बरसाएगा.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में G7 समिट में बुधवार (17 जून 2026) को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) हुआ है. अभी कई बातें तय होना बाकी हैं. इससे पहले 19 जून को पीस डील पर साइन होने का दावा किया जा रहा था.
ट्रंप ने फिर मारी पलटी, अब बोले-पीस डील के बाद ईरान को 28 लाख करोड़ हर्जाना देने की बात फर्जी, नेतन्याहू को दी ये सलाह
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता, तो अमेरिका फिर से मिलिट्री एक्शन ले सकता है. उन्होंने कहा, “अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो हम फिर बम बरसाएंगे.” डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब इस बात की 99.99% संभावना है कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर पाएगा.
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ समझौते से बाजारों में भरोसा बढ़ा है. होर्मुज स्ट्रेट अगले एक-दो दिन में पूरी तरह खुल जाएगा. समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो रही है.
एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को रि-कंस्ट्रक्शन पैकेज के तौर पर मिलने वाले 300 अरब डॉलर (करीब 28 लाख करोड़) रुपये देने की बात को फर्जी बताया था. CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (16 जून 2026) को कहा, “ईरान को 28 लाख करोड़ रुपये देने की बात फर्जी है. विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स की तरफ से ये झूठी खबर फैलाई जा रही है.”
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शांति समझौता होने पर अमेरिका, ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर करीब 28 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देगा. इसके अलावा ईरान ने 60 दिन की बातचीत के दौरान विदेशों में फंसी 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां जारी करने की मांग की है. डील होने के तुरंत बाद इसकी आधी रकम एडवांस में दी जाएगी. शांति समझौते के लिए ईरान ने तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और उनसे जुड़े कारोबार पर लगे प्रतिबंध हटाने और ईरान को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक पूरी पहुंच देने की शर्त रखी है.
इजरायल और सीरिया पर क्यों भड़क गए ट्रंप? ईरान संग फेल हुई डील तो क्या होगा ट्रंप का ‘प्लान B’, खुद ही बता दिया
इस बीच G7 देशों ने अमेरिका-ईरान के बीच समझौते का समर्थन किया है. बैठक में नेताओं ने पीस डील को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया. हालांकि, G7 ने जंग से ग्लोबल इकोनॉमी पड़ रहे असर को लेकर सीधे तौर पर कोई ठोस कदम घोषित नहीं किया.
ईरान-US की डील कंफर्म होने के बाद 80 डॉलर पर आया क्रूड ऑयल, क्या अब आपको सस्ता मिलने लगेगा पेट्रोल? जानें फायदे की बात
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें