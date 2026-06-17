ट्रंप ने फिर मार ली पलटी, अब बोले- पीस डील अभी फाइनल नहीं, ईरान से मैं खुश नहीं हुआ तो फिर बरसाऊंगा बम

Iran-US Peace Deal News: अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान को प्रतिबंधों से राहत तभी मिलेगी, जब वह समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा. अमेरिका ने फिलहाल किसी भी तत्काल आर्थिक राहत से इनकार किया है.

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डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को रि-कंस्ट्रक्शन पैकेज के तौर पर मिलने वाले 300 अरब डॉलर (करीब 28 लाख करोड़) रुपये देने की बात को फर्जी बताया. (PTI)

अमेरिका-ईरान की पीस डील से इजरायल नाखुश.

ट्रंप ने ईरान के सामने रखी एनरिच्ड यूरेनियम देने की शर्त.

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर टैरिफ लगाने की उठाई मांग.

19 जून को जिनेवा में अमेरिका-ईरान पीस डील पर होंगे साइन.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ईरान के खिलाफ जंग रोकने और पीस डील (US-Iran Peace Deal) को लेकर हर दिन अपने बयान बदल रहे हैं. ट्रंप कभी कहते हैं कि डील हो चुकी है. कभी जंग खत्म होने का दावा करते हैं. वो कभी होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) खोल देने की बात करते हैं, तो कभी पीस डील पर ही सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं. फ्रांस के एवियन शहर में G-7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील को लेकर फिर से पलटी मारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अभी फाइनल नहीं है. सारी चीजें ईरान पर निर्भर करती हैं. अगर उसने हमारी शर्तें नहीं मानी, तो अमेरिका फिर से बम बरसाएगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में G7 समिट में बुधवार (17 जून 2026) को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) हुआ है. अभी कई बातें तय होना बाकी हैं. इससे पहले 19 जून को पीस डील पर साइन होने का दावा किया जा रहा था.

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रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता, तो अमेरिका फिर से मिलिट्री एक्शन ले सकता है. उन्होंने कहा, “अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो हम फिर बम बरसाएंगे.” डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब इस बात की 99.99% संभावना है कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर पाएगा.

एक दो दिन में खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ समझौते से बाजारों में भरोसा बढ़ा है. होर्मुज स्ट्रेट अगले एक-दो दिन में पूरी तरह खुल जाएगा. समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो रही है.

ईरान को 28 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात फर्जी

एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को रि-कंस्ट्रक्शन पैकेज के तौर पर मिलने वाले 300 अरब डॉलर (करीब 28 लाख करोड़) रुपये देने की बात को फर्जी बताया था. CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (16 जून 2026) को कहा, “ईरान को 28 लाख करोड़ रुपये देने की बात फर्जी है. विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स की तरफ से ये झूठी खबर फैलाई जा रही है.”

ईरान और अमेरिका के बीच 14 पॉइंट पर हुई डील

ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा. अमेरिका और इजरायल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे. अमेरिका इजरायल की ओर से भी सुरक्षा गारंटी देगा. होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी. ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां खत्म की जाएंगी. 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा. होर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए दोबारा खोला जाएगा. ईरान के 24 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड अमेरिका जारी करेगा. शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा. अमेरिका ईरान के तेल, बंदरगाहों और बाकी प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत करेगा. बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा. अमेरिका 30 दिनों के अंदर इराक के रास्ते से सभी मॉनिटरिंग कम करेगा. ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. 60% एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी. 60 दिन तक अंतिम बातचीत होगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी.

60 दिन की बातचीत के दौरान ईरान को मिलने वाली थी रकम

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शांति समझौता होने पर अमेरिका, ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर करीब 28 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देगा. इसके अलावा ईरान ने 60 दिन की बातचीत के दौरान विदेशों में फंसी 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियां जारी करने की मांग की है. डील होने के तुरंत बाद इसकी आधी रकम एडवांस में दी जाएगी. शांति समझौते के लिए ईरान ने तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट और उनसे जुड़े कारोबार पर लगे प्रतिबंध हटाने और ईरान को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक पूरी पहुंच देने की शर्त रखी है.

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G7 देशों ने पीस डील का किया समर्थन

इस बीच G7 देशों ने अमेरिका-ईरान के बीच समझौते का समर्थन किया है. बैठक में नेताओं ने पीस डील को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया. हालांकि, G7 ने जंग से ग्लोबल इकोनॉमी पड़ रहे असर को लेकर सीधे तौर पर कोई ठोस कदम घोषित नहीं किया.

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