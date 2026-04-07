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'आज रात खत्म हो सकती है पूरी सभ्यता...', ट्रंप ने ईरान को दे डाली खुली चेतावनी, जानें क्या कुछ कहा

Donald Trump Threat to Iran: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए चेतावनी दी कि समझौता न हुआ तो भारी तबाही हो सकती है. खार्ग द्वीप पर हमलों के बीच सीजफायर वार्ता भी बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गई है.

Donald Trump warning Iran: इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है. अब इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी ईरान (Iran) को बड़ी धमकी दी. ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो ‘पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है’ उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं.

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