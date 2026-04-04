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'होर्मुज खोलो नहीं तो…', ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, क्या खत्म होने वाली है जंग

US Iran Conflict Update: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. जानिए होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों का ताजा अपडेट क्या है?

Published date india.com Published: April 4, 2026 10:43 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
'होर्मुज खोलो नहीं तो…', ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, क्या खत्म होने वाली है जंग
Photo from Al Jazeera

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा है कि ईरान के पास अब सिर्फ 48 घंटे का समय है – या तो वह अमेरिका के साथ समझौता करे या फिर गंभीर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे. ट्रंप का इशारा खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की डेडलाइन की ओर था, जो 6 अप्रैल तक तय की गई है. उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और भी बढ़ गया है.

पहले भी दे चुके हैं बड़ी धमकी

यह पहली बार नहीं है, जब ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी हो. इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो उसके बड़े पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा. हालांकि बाद में उन्होंने बातचीत को सकारात्मक बताया और हमले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था. लेकिन अब एक बार फिर उनका रुख सख्त नजर आ रहा है, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं.

हवाई हमलों के बीच बढ़ा टकराव

स्थिति तब और गंभीर हो गई, जब खबर आई कि ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है. इसमें एक F-15E फाइटर जेट और एक A-10 एयरक्राफ्ट शामिल बताए जा रहे हैं. एक पायलट को बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अब भी लापता है. इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है और इसे अब सीधे तौर पर टकराव की स्थिति माना जा रहा है.

ट्रंप बोले – हम युद्ध में हैं

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इन घटनाओं का बातचीत पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ कहा – नहीं, हम युद्ध में हैं. इस बयान ने यह साफ कर दिया कि अब हालात सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहे. वहीं ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है. वहां के नेताओं ने अमेरिकी बयानबाजी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब स्थिति पायलट ढूंढने तक पहुंच गई है.

बात बनेगी या बढ़ेगा टकराव

एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई की धमकी भी देते हैं. उन्होंने ईरान के ऊर्जा और पानी से जुड़े ढांचे को निशाना बनाने की भी चेतावनी दी है. वहीं ईरान ने साफ कहा है कि इस तरह के हमलों से वह झुकेगा नहीं. ऐसे में अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले 48 घंटे में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी या टकराव बढ़ेगा.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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