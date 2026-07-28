डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी- अगर इस बार भी नहीं माना तो धज्जियां उड़ा देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका में अच्छी बातचीत चल रही है और इसका सकारात्मक नतीजा आने की उम्मीद है. साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कूटनीति काम नहीं आई तो उसे बर्बाद कर देंगे.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 28, 2026, 8:49 AM IST
Trump Warns Iran
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी (तस्वीर @AI से)
  • डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद- इस बार रंग लाएगी वॉशिंग्टन-तेहरान की वार्ता
  • ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी- अगर नहीं माना तो इस बार धज्जियां उड़ा देंगे
  • अमेरिका के हमले रोकने के बावजूद साउदी अरब, जॉर्डन, इराक पर ईरान के हमले
  • क्या अमेरिका के गोला-बारूद भंडार में आ रही है कमी! ट्रंप बोले- बकवास

अमेरिका ने शनिवार से ईरान पर अपने हमले रोक दिए हैं और वह एक बार फिर कूटनीति के जरिए मुद्दों को सुलझाना चाहता है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंग्टन और तेहरान में हो रही बातचीत में इस बार ठोस रास्ता निकलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि दोनों ही देश इस समय ‘अच्छी बातचीत’ कर रहे हैं और इस बार इसके ‘अच्छे संकेत’ हैं कि दोनों में डील हो जाए. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दे दी उन्होंने दो टूक कहा कि अगर इस बार दोनों पक्षों में बात नहीं बनी तो अमेरिका सेना एक बार फिर उस पर हमले शुरू कर देगी.

ट्रंप को उम्मीद- इस बार बन जाएगी बात

पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘हमारी अच्छी बातचीत हो रही है. मुझे उम्मीद है कि इस बार कुछ होने का बहुत अच्छा मौका है, और अगर ऐसा नहीं होता है, हम वापस वही करने जाएंगे, जो हम दो दिन पहले (ईरान पर हमले) कर रहे थे.’

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ट्रंप बोले- इस बार नहीं माना ईरान तो उड़ा देंगे धज्जियां

इसके कुछ घंटे बाद ही ट्रंप मिशिगन में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे. यहां उन्होंने ईरान के खिलाफ अपना लहजा और भी सख्त कर दिया. उन्होंने कहा कि ईरान को रिश्वत नहीं दी जा सकती और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे इस बार नहीं माने तो अमेरिका उनकी धज्जियां उड़ा देगा.

साउदी अरब, जॉर्डन, इराक पर ईरान अब भी कर रहा हमले

ट्रंप के यह बयान तब सामने आया है, जब अमेरिका की ओर सीज फायर के ऐलान के बाद साउदी अरब, जॉर्डन और इराक पर ड्रोन से हमलों की खबरें सामने आईं. उनकी यह टिप्पणी तब सामने आई है, जब अमेरिकी सैन्य कार्यवाई रोकने के बावजूद क्षेत्रीय तनाव में कमी नहीं आई है.

अमेरिका ने दो सप्ताह के लिए रोके हमले

इससे पहले अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर दो सप्ताह के लिए अपने हमले रोकने का ऐलान किया. अमेरिकी अधिकारी और कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप को अमेरिका सेना के कमांडरों ने बताया था कि अमेरिका ने अपने हमलों से वह सब हासिल कर लिया है, जो वह कर सकता था और ईरान के सभी मौजूदा लक्ष्यों को उसने ध्वस्त कर दिया है.

क्या अमेरिका को हो रही गोला-बारूद की कमी?

अमेरिका की इस कार्रवाई रोकने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इस युद्ध में अमेरिका को गोला-बारूद की कमी होने लगी है. हालांकि ट्रंप के सामने जब यह मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने इस सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के गोला-बारूद भंडार को तेजी से दोबारा भरा जा रहा है और वह अमेरिकी सेना के लिए अडवांस हथियार प्रणालियां चाहते हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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