'आज रात करेंगे जोरदार हमला...', ट्रंप ने एक बार फिर दे डाली ईरान को धमकी, क्या बढ़ने वाली है टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और हमले करने की चेतावनी दी है. दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है. दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 8, 2026, 8:15 PM IST
'आज रात करेंगे जोरदार हमला...', ट्रंप ने एक बार फिर दे डाली ईरान को धमकी, क्या बढ़ने वाली है टेंशन
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दी धमकी.
  • ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान पर नए हमले कर सकता है.
  • ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है.
  • अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है.
  • बढ़ते तनाव से होर्मुज और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है.

बढ़ते तनाव से होर्मुज और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका बुधवार रात भी ईरान पर नए हमले कर सकता है. ट्रंप के इस बयान ने पहले से तनावपूर्ण माहौल को और गंभीर बना दिया है. वहीं, ईरान ने अमेरिका पर युद्धविराम से जुड़े समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा. उन्होंने दावा किया कि हालिया कार्रवाई में अमेरिकी सेना ने ईरान की कई नौकाओं को नुकसान पहुंचाया है और अगर हालात नहीं बदले तो आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रह सकती है. ट्रंप ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरान के रणनीतिक ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है.

और पढ़ें: 4 महीने की जंग के बाद बड़ी पहल! अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की नींव, ट्रंप और वेंस ने किए MoU पर साइन

ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले

अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए. इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया गया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर हुए हमलों के जवाब में की गई. अमेरिका का दावा है कि ईरान की गतिविधियों से होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी.

दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच बने अस्थायी युद्धविराम की भावना को नुकसान पहुंचाया है. ईरान का कहना है कि सैन्य हमलों के साथ-साथ आर्थिक प्रतिबंधों को फिर से सख्त करना भी समझौते का उल्लंघन है. तेहरान ने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका और उसके सहयोगी क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने ये भी कहा कि उनके लिए ईरान के साथ हुआ समझौता अब लगभग खत्म हो चुका है. हालांकि, उन्होंने बातचीत की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया, लेकिन ये भी कहा कि उन्हें कूटनीतिक प्रयासों से ज्यादा उम्मीद नहीं है. उनके इस बयान ने ये संकेत दिया कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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