World News: इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी के आवास पर रविवार की अहले सुबह ड्रोन से हमला किया गया है जिसमें लोगों के घायल होने की खबर है. हालांकि एएफपी के अनुसार प्रधानमंत्री कादिमी सुरक्षित हैं. कहा जा रहा है कि यह हमला प्रधानमंत्री की जान लेने के लिए किया गया हमला था, जो कि असफल रहा है और पीएम कादिमी इस हमले में बाल-बाल बच गए हैं.

#Iraqi Prime Minister #MustafaalKadhimi (@MAKadhimi) was unharmed in an assassination attempt carried out by a drone targeting his official residence on Sunday, his office said in a statement. pic.twitter.com/vsDHpb2Hum

