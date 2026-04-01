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बीच हवा में उड़ते ड्रोन को फाड़ देगा 'भाला', भारत के दोस्त ने बनाया कमाल का हथियार

Drone Interceptors: रूसी इंटरसेप्टर ड्रोन को त्रिशूल जैसी छड़ें तैनात करते हुए देखा गया है, जिनका इस्तेमाल वे दुश्मन के UAVs को भेदने के लिए करते हैं.

Published date india.com Published: April 1, 2026 3:25 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
बीच हवा में उड़ते ड्रोन को फाड़ देगा 'भाला', भारत के दोस्त ने बनाया कमाल का हथियार
(photo credit AI, for representation only)

Drone Interceptors: रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन युद्ध का एक अनोखा नजारा दिखा है. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रूसी ड्रोन इंटरसेप्टर, यूक्रेनी UAVs को हवा के बीच में ही नुकीली चीजों से छेद रहे हैं. विशेषज्ञों ने आसमान में होने वाली इस अनोखी लड़ाई को “जॉस्टिंग” यानी भाला युद्ध का नाम दिया गया है.

क्या है वीडियो में

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में आसमान में एक यूक्रेन का एक ड्रोन दिखता है. उसके ठीक ऊपर एक रूसी ड्रोन पहुंचता है, जिसमें धातु की नुकीली छड़ों जैसी चीज नजर आती है. रूस का ड्रोन यूक्रेन ड्रोन के करीब पहुंचता है और उसे छड़ों से छेद देता है. इसके बाद यूक्रेन का ड्रोन जलने लगता है और क्रैश होकर गिर जाता है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, क्लिप में ऐसा लगता है कि रूसी विमान तेजी से नीचे आता है और फिर एक यूक्रेनी ‘Darts’ (तीर) जैसे लोइटरिंग स्ट्राइक ड्रोन से जुड़ जाता है. यह यूक्रेनी विमान के ऊपरी हिस्से पर वार करता है और फिर उसकी बैटरी को जला देता है.

क्यों यूक्रेनी ड्रोन बन रहे आसान निशाना

कई यूक्रेनी ड्रोन पॉलिस्टीरीन या फोम से बने पंखों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे उनके उत्पादन की लागत कम हो जाती है. लेकिन इसकी वजह से उन्हें नष्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी पतली बाहरी परत आसानी से छेदी जा सकती है.

कई मौकों पर असफल भी रहा रूसी हथियार

इन ‘जॉस्टिंग’ उपकरणों से रिकॉर्ड किए गए इसी तरह के ‘फर्स्ट-पर्सन-व्यू’ वीडियो में, लक्ष्य को रोकने के अन्य सफल और असफल प्रयास भी दिखाई देते हैं. कई मौकों पर, यूक्रेनी लक्ष्यों को मार गिराने के बाद भी रूसी इंटरसेप्टर पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई देता है.

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रूस की नई साजिश

व्लादिमीर पुतिन की सेना एक नई साजिश रच रही है. वे यूक्रेनी ड्रोन्स को बाल्टिक देशों की तरफ भी मोड़ रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि कीव अपने ही सहयोगियों पर हमला कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, मॉस्को उड़ान के बीच में ही ड्रोनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ताकि वे अपना रास्ता बदलकर फिनलैंड और एस्टोनिया जैसे देशों को निशाना बनाने लगें. यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि कीव ने कभी भी बाल्टिक देशों की ओर ड्रोन नहीं छोड़े हैं. मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इन सभी मामलों में, ये रूस द्वारा पूरी तरह से जान-बूझकर और लक्षित कार्रवाई थीं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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