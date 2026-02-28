Hindi World Hindi

ईरान के हवाई हमले से दहला दुबई, बुर्ज खलीफा के पास हुआ ड्रोन अटैक, सामने आया Video

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच, दुबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास धुआं उठता दिखाई दिया. ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह सब ईरान की ओर से किया गया. हालांकि, अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.