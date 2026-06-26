अचानक फोन पर आया 'मिसाइल हमले' का अलर्ट, लोगों में मची अफरा-तफरी, जानिए कहां का है मामला

दुबई में लोगों को अचानक फोन पर इनकमिंग मिसाइल का अलर्ट मिला. लेकिन कुछ मिनट बाद नया संदेश जारी हुआ, जिसने लोगों को थोड़ी राहत दी. जानिए यह पूरी खबर क्या है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 26, 2026, 7:24 PM IST
अचानक फोन पर आया 'मिसाइल हमले' का अलर्ट, लोगों में मची अफरा-तफरी, जानिए कहां का है मामला
यह घटना ऐसे समय सामने आई, जब क्षेत्र में ईरान से जुड़े घटनाक्रम चर्चा में हैं. (Photo from AI)
  • मोबाइल पर 1 मिसाइल अलर्ट ने दुबई में चिंता बढ़ा दी
  • स्थानीय समय शाम 5:15 बजे के बाद अलर्ट मैसेज जारी हुआ
  • युद्धविराम के बाद कई हफ्तों में यह पहला अलर्ट आया है
  • UAE और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत भी हुई

Dubai Missile Alert: दुबई में शुक्रवार (26 जून) को उस वक्त हलचल मच गई, जब लोगों के फोन पर मिसाइल अलर्ट दिखाई दिया. यह चेतावनी अचानक आई और शुरुआत में इस आने की वजह साफ नहीं की गई. मैसेज मिलने के बाद, लोगों में चिंता का माहौल बन गया. यह घटना इसलिए भी चर्चा में रही, क्योंकि हाल ही के समय में इस तरह का कोई सुरक्षा अलर्ट सामने नहीं आया था.

कुछ मिनट बाद ही आया नया मैसेज

अलर्ट जारी होने के थोड़ी देर बाद, अधिकारियों की तरफ से नया मैसेज आया जिसमें लोगों से पहले वाली चेतावनी को नजरअंदाज करने को कहा गया. हालांकि, प्रशासन ने यह साफ नहीं किया कि शुरुआती अलर्ट किस वजह से जारी हुआ. ऐसे में यह माने जाने लगा कि पहला अलर्ट मैसेज तकनीकी गलती के कारण जारी हुआ होगा. अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके कारण पर जानकारी नहीं दी गई है.

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ओमान तट पर टैंकर पर ड्रोन हमला?

यह घटना ऐसे समय सामने आई, जब क्षेत्र में ईरान से जुड़े घटनाक्रम चर्चा में हैं. न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट में ओमान तट के पास एक टैंकर पर ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है. साथ ही, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे अंतरिम समझौते और समुद्री क्षेत्र से जुड़े तनाव पर भी नजर बनी हुई है. ऐसे माहौल में अचानक आए इस अलर्ट ने लोगों का ध्यान खींचा.

UAE ने बातचीत और कूटनीति पर दिया जोर

अलर्ट के कुछ समय बाद, UAE की ओर से जानकारी दी गई कि विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच बातचीत हुई. इस दौरान क्षेत्रीय स्थिरता और मौजूदा समझौतों का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया गया. UAE ने कहा कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान गंभीर कूटनीति और जिम्मेदार संवाद के जरिए ही संभव है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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