क्या है Palm Jumeirah? समुद्र पर बसे इस आइलैंड पर ईरान ने किया हमला, देखें Video
शनिवार को दुबई के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई. ये घटनाएं ऐसे समय में हुईं जब अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने क्षेत्र में जवाबी हमले शुरू किए. खाड़ी क्षेत्र पहले से ही तनाव में था और ऐसे में धमाकों की आवाज ने माहौल और गंभीर बना दिया. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें आग और धुआं उठता दिखाई दे रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि खिड़कियां तक हिल गईं और लोग घरों से बाहर निकल आए.
