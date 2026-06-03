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दुबई में रील बनाने को लेकर हैं खास नियम? एक मजाक ने भारतीय कॉमेडियन को पहुंचाया जेल, UAE में सख्त कंटेंट Rules

दुबई में एक कॉमेडी रील बनाने के बाद भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन यश भारद्वाज को 47 दिन हिरासत में रहना पड़ा. ये मामला दिखाता है कि यूएई में सोशल मीडिया पर मजाक या कंटेंट बनाने को लेकर कितने सख्त नियम हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 3, 2026, 7:42 PM IST
दुबई में रील बनाने को लेकर हैं खास नियम? एक मजाक ने भारतीय कॉमेडियन को पहुंचाया जेल, UAE में सख्त कंटेंट Rules

Dubai Social Media Content Rules: दुबई से हाल ही में एक मामला सामने आया है. दरअसल, यहां एक भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियन यश भारद्वाज को 47 दिन हिरासत में रहना पड़ा. क्योंकि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील डाली थी. कुछ देशों में ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कानून बेहद सख्त हैं. इनमें से एक UAE भी है. यहां कंटेंट बनाते समय खास बातों का ध्यान रखना होता है.

दरअसल, यश भारद्वाज ने मार्च 2026 में दुबई में एक कॉमिक रील पोस्ट की थी. वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर गूगल मैप्स और जीपीएस से जुड़ी तकनीकी परेशानियों पर मजाक किया था. ये मुद्दा उस समय मिडिल ईस्ट में चल रहे भू-राजनीतिक तनावों से भी जुड़ा माना जा रहा था. कुछ दिनों बाद उन्हें दुबई पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में हिरासत में ले लिया गया.

भारत वापस भेज दिया गया

कॉमेडियन के अनुसार, उनका मकसद केवल मनोरंजन था, लेकिन अधिकारियों ने वीडियो को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित मुद्दे के रूप में देखा. लगभग 47 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया. हालांकि, दुबई प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया.

ये घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर सख्त साइबर कानून लागू हैं. वहां, ऐसा कोई भी कंटेंट, जो सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी संस्थानों या देश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता हुआ माना जाए, कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

एक्सपर्ट्स के अनुसार, UAE में वीडियो या रील बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति के बिना पोस्ट करना विवाद खड़ा कर सकता है. सरकारी इमारतों, सैन्य क्षेत्रों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों की रिकॉर्डिंग पर भी प्रतिबंध या विशेष नियम हो सकते हैं.

इसके अलावा धर्म, राजनीति, शाही परिवार, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय विवादों जैसे विषयों पर व्यंग्य या मजाक करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. कई बार जो बात दूसरे देशों में सामान्य हास्य मानी जाती है, वह स्थानीय कानूनों के अनुसार आपत्तिजनक समझी जा सकती है.

पर्यटकों और विदेशी नागरिकों के लिए भी नियम अलग नहीं हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कंटेंट, चाहे वह मजाक के रूप में ही क्यों न बनाया गया हो, अधिकारियों की नजर में आने पर जांच का विषय बन सकता है. इसलिए किसी भी देश की यात्रा के दौरान वहां के डिजिटल और मीडिया कानूनों की जानकारी लेना समझदारी माना जाता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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