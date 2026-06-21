'रोबोट पुलिस' पर खर्च कर दिए 12500000 रुपये, मगर 10 महीने में एक भी चालान नहीं काट पाया

करीब 1.25 करोड़ रुपये की लागत वाला यह रोबोट 10 महीने तक ड्यूटी पर रहा, लेकिन इस दौरान ना तो उसने एक भी चालान काटा और ना ही किसी गिरफ्तारी में मदद कर पाया.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 21, 2026, 7:38 PM IST
'रोबोट पुलिस' पर खर्च कर दिए 12500000 रुपये, मगर 10 महीने में एक भी चालान नहीं काट पाया
रोबोट के हटाए जाने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. (Photo/X @amuse)

अमेरिका के ओहायो राज्य के डबलिन शहर में तैनात किया गया ‘रोबोट पुलिसवाला’ इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब 1.25 करोड़ रुपये की लागत वाला यह रोबोट 10 महीने तक ड्यूटी पर रहा, लेकिन इस दौरान ना तो उसने एक भी चालान काटा और ना ही किसी गिरफ्तारी में मदद कर पाया. ‘डबबॉट’ नाम के इस रोबोट को आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से तैनात किया गया था.

रोबोट में थी कई हाईटेक सुविधाएं

इसमें 360 डिग्री कैमरे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम और अलर्ट जारी करने जैसी कई सुविधाएं थीं. हालांकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और आखिरकार प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लिया.  रोबोट के हटाए जाने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने इसे ‘दुनिया का सबसे आरामपसंद पुलिसकर्मी’ बताया, तो कुछ ने लिखा कि ‘इतनी बड़ी सैलरी में भी काम नहीं किया.’

और पढ़ें: 'मैं बिक गया' लिखकर दिया इस्तीफा, कर्मचारी की बेबाकी पर फिदा हुआ इंटरनेट

क्या बोले नेटिजन्स

मीम्स और जोक्स की बाढ़ के बीच यह रोबोट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि पुलिस विभाग का कहना है कि इस परियोजना का मकसद सिर्फ चालान काटना या गिरफ्तारी कराना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि ऐसी तकनीक वास्तविक परिस्थितियों में कितनी कारगर साबित हो सकती है. बावजूद इसके करोड़ों रुपये खर्च होने और ठोस नतीजे ना मिलने के कारण लोग इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं.

क्या बोले एक्सपर्ट्स

ऐसे में इस मामले ने तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे रोबोट अभी पूरी तरह से मानव पुलिसकर्मियों की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें निर्णय लेने और जटिल परिस्थितियों को समझने की क्षमता सीमित होती है. हालांकि कुछ लोग इसे भविष्य की शुरुआती कोशिश बताते हैं, जो आने वाले समय में और बेहतर तकनीक के साथ अधिक प्रभावी साबित हो सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.