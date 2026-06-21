'रोबोट पुलिस' पर खर्च कर दिए 12500000 रुपये, मगर 10 महीने में एक भी चालान नहीं काट पाया

अमेरिका के ओहायो राज्य के डबलिन शहर में तैनात किया गया ‘रोबोट पुलिसवाला’ इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. करीब 1.25 करोड़ रुपये की लागत वाला यह रोबोट 10 महीने तक ड्यूटी पर रहा, लेकिन इस दौरान ना तो उसने एक भी चालान काटा और ना ही किसी गिरफ्तारी में मदद कर पाया. ‘डबबॉट’ नाम के इस रोबोट को आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से तैनात किया गया था.
इसमें 360 डिग्री कैमरे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम और अलर्ट जारी करने जैसी कई सुविधाएं थीं. हालांकि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और आखिरकार प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला कर लिया. रोबोट के हटाए जाने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने इसे ‘दुनिया का सबसे आरामपसंद पुलिसकर्मी’ बताया, तो कुछ ने लिखा कि ‘इतनी बड़ी सैलरी में भी काम नहीं किया.’
मीम्स और जोक्स की बाढ़ के बीच यह रोबोट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि पुलिस विभाग का कहना है कि इस परियोजना का मकसद सिर्फ चालान काटना या गिरफ्तारी कराना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि ऐसी तकनीक वास्तविक परिस्थितियों में कितनी कारगर साबित हो सकती है. बावजूद इसके करोड़ों रुपये खर्च होने और ठोस नतीजे ना मिलने के कारण लोग इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं.
ऐसे में इस मामले ने तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन पर एक नई बहस छेड़ दी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे रोबोट अभी पूरी तरह से मानव पुलिसकर्मियों की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें निर्णय लेने और जटिल परिस्थितियों को समझने की क्षमता सीमित होती है. हालांकि कुछ लोग इसे भविष्य की शुरुआती कोशिश बताते हैं, जो आने वाले समय में और बेहतर तकनीक के साथ अधिक प्रभावी साबित हो सकती है.
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