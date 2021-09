नई दिल्ली: विदेश मंत्री (External Affairs Minister) एस जयशंकर (S Jaishankar) ने कल गुरुवार को दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization) के सम्मेलन से इतर अपने चीनी समकक्ष (Chinese counterpart ) वांग यी (Wang Yi) से बैठक की और उन्‍होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में प्रगति शांति बहाली के लिए आवश्यक है और यह संपूर्ण (द्विपक्षीय) संबंध के विकास

का आधार भी है. ताजाक‍िस्‍तान में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भारत और चीन के व‍िदेश मंत्री शम‍िल होने के लि‍ए पहुंचे हैं.Also Read - काबुल में भारतीय के अपहरण की खबर, भारत ने कहा- सभी संबंधित पक्षों के साथ सम्पर्क में हैं

विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन से इतर बैठक की और वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आपस में विचारों का आदान प्रदान किया. समझा जाता है कि इस भेंटवार्ता में अफगानिस्तान के घटनाक्रम का विषय भी उठा. Also Read - UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को फटकारा, कहा- हमें एक नाकाम देश से सीखने की ज़रूरत नहीं

Jaishankar, Wang underlines to restore peace, tranquillity along LAC in Eastern Ladakh

Read @ANI Story | https://t.co/lk3HvcU3yx#SCO #Jaishankar #Disengagement #WangYi pic.twitter.com/dTQnD8QDCe

— ANI Digital (@ani_digital) September 17, 2021