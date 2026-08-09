ब्रह्मांड में छिपे अनदेखे पदार्थ का राज खोल सकती है धरती, वैज्ञानिकों के हाथ लगा नया सुराग!

नए वैज्ञानिक शोध के अनुसार, धरती का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल अल्ट्रालाइट डार्क मैटर के बेहद कमजोर संकेतों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं.

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डार्क मैटर की खोज में मिली बड़ी उम्मीद. (Photo/AI)

डार्क मैटर की तलाश में बड़ा कदम

डार्क मैटर की खोज में धरती बनी नई उम्मीद

वैज्ञानिकों को मिला नया सुराग

जिस डार्क मैटर को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक दशकों से प्रयोग कर रहे हैं, उसका सुराग शायद हमारे पैरों के नीचे ही छिपा हो. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका विकसित किया है जिसमें धरती के चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल और आयनमंडल को मिलाकर अल्ट्रालाइट डार्क मैटर की खोज की जा सकती है. डार्क मैटर वह रहस्यमयी पदार्थ है जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, लेकिन आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की संरचना पर उसके गुरुत्वीय प्रभाव दिखाई देते हैं. शोध में खास तौर पर दो संभावित कणों एक्सियन और डार्क फोटॉन पर ध्यान दिया गया है. ये बेहद हल्के काल्पनिक कण हैं, जो अगर वास्तव में डार्क मैटर का हिस्सा हैं, तो धरती के आसपास मौजूद हो सकते हैं.

चुंबकीय क्षेत्र कैसे करेगा काम

वैज्ञानिकों के अनुसार, एक्सियन धरती के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करके बेहद कमजोर विद्युतचुंबकीय संकेत पैदा कर सकते हैं. धरती की सतह और आयनमंडल के बीच का क्षेत्र इन तरंगों को कुछ खास आवृत्तियों पर रोककर उन्हें मजबूत कर सकता है. यह व्यवस्था एक प्राकृतिक रेजोनेंस कैविटी की तरह काम कर सकती है. Progress of Theoretical and Experimental Physics में प्रकाशित एक नए शोध के के मुताबिक, एक्सियन संकेतों में धरती के प्राकृतिक शुमान रेजोनेंस से जुड़े प्रभाव दिखाई दे सकते हैं और लगभग 3×10⁻¹⁴ इलेक्ट्रॉन-वोल्ट के एक्सियन द्रव्यमान पर चुंबकीय संकेत खास तौर पर मजबूत हो सकता है. इस संकेत की ताकत और दिशा जगह के अनुसार बदल सकती है, और मॉडल के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया में संवेदनशीलता सबसे अधिक हो सकती है.

चुंबकीय आंकड़ों की जांच

इस विचार को परखने के लिए शोधकर्ताओं ने ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के एस्कडेलमुइर वेधशाला से मिले चुंबकीय क्षेत्र के आंकड़ों का इस्तेमाल किया. इसमें सितंबर 2012 से नवंबर 2022 तक के आंकड़े शामिल थे. वैज्ञानिकों ने बेहद कम आवृत्ति वाले संकेतों को खोजा, क्योंकि एक्सियन से पैदा होने वाला संकेत किसी निश्चित आवृत्ति पर एक बहुत संकरी और लगातार बनी रहने वाली लाइन के रूप में दिखाई दे सकता है. अध्ययन में 65 ऐसे लगातार बने संकेतों के उम्मीदवार मिले जिनका सिग्नल-टू-नॉइज अनुपात 3 से अधिक था. हालांकि, इनमें से किसी को डार्क मैटर की पुष्टि नहीं माना गया. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि एक्सियन-फोटॉन संपर्क की सीमा को पहले की तुलना में काफी बेहतर तरीके से सीमित किया जा सकता है.

डार्क फोटॉन ने भी छोड़े सवाल

डार्क फोटॉन भी इस खोज में अहम हैं. इनके लिए धरती का चुंबकीय क्षेत्र उसी तरह जरूरी नहीं है, इसलिए इनके संभावित संकेत का भौगोलिक पैटर्न एक्सियन से अलग हो सकता है. संबंधित शोध में धरती के चुंबकीय क्षेत्र के आंकड़ों का इस्तेमाल कर डार्क फोटॉन के लिए भी सीमाएं तय की गई हैं और कुछ द्रव्यमान क्षेत्रों में पुराने जमीनी परिणामों की तुलना में सुधार मिला है, लेकिन अभी डार्क मैटर की खोज नहीं हुई है. वैज्ञानिकों के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम अलग-अलग स्थानों पर मौजूद चुंबकीय वेधशालाओं के आंकड़ों की तुलना करना होगा. अगर कोई संकेत वास्तव में डार्क मैटर से आता है, तो उसे धरती के अलग-अलग हिस्सों में शोधकर्ताओं द्वारा अनुमानित पैटर्न के अनुरूप दिखाई देना चाहिए. इस तरह यह अध्ययन दिखाता है कि डार्क मैटर की खोज के लिए पूरी धरती ही एक विशाल प्राकृतिक प्रयोगशाला बन सकती है.