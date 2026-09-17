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पृथ्वी के जन्म की पुरानी थ्योरी को मिली चुनौती, पानी कहां से आया इस पर भी सवाल

Earth Origin Mystery: पृथ्वी के निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी है.

Written by: Nandan Singh
Updated: September 17, 2026, 9:02 AM IST
Earth Origin Mystery
पृथ्वी की उत्पत्ति पर नई खोज. (Photo/AI)
  • पृथ्वी की उत्पत्ति पर नई खोज
  • नई खोज ने बदली कहानी
  • वैज्ञानिकों की पुरानी धारणा पर सवाल
  • अब पानी पर भी सवाल

Earth Origin Mystery: पृथ्वी बनाने वाला कच्चा पदार्थ आखिर कहां से आया यह पता लगाने की कोशिश वैज्ञानिक लंबे समय से कर रहे हैं. एक प्रमुख विचार यह था कि पृथ्वी के निर्माण में 6 से 40 प्रतिशत तक सामग्री बृहस्पति की कक्षा के बाहर स्थित बाहरी सौर मंडल से आई होगी. इसे पृथ्वी पर पानी जैसे वाष्पशील पदार्थों की मौजूदगी समझाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था. लेकिन ETH Zurich के वैज्ञानिक पाओलो सोसी और डैन बोवर के नए अध्ययन के मुताबिक तस्वीर अलग हो सकती है. उन्होंने अलग-अलग उल्कापिंडों में मौजूद समस्थानिकों के आंकड़ों की तुलना पृथ्वी की समस्थानिक संरचना से की.

पृथ्वी का निर्माण

समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है. वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल यह पता लगाने में करते हैं कि उल्कापिंड और दूसरे खगोलीय पिंड सौर मंडल के किस हिस्से में बने. इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उल्कापिंडों से जुड़ी 10 अलग-अलग समस्थानिक प्रणालियों के मौजूदा आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया. परिणामों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण मुख्य रूप से अंदरूनी सौर मंडल की एक ही सामग्री-भंडार से हुआ. बाहरी सौर मंडल की सामग्री पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 2 प्रतिशत से भी कम, और संभवतः बिल्कुल भी नहीं, हो सकती है.

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बृहस्पति की अहम भूमिका

इस खोज के पीछे बृहस्पति की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, जब शुरुआती सौर मंडल में बृहस्पति तेजी से बना, तो उसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य के चारों ओर मौजूद गैस और धूल की डिस्क में एक तरह की बाधा पैदा की. इससे बाहरी सौर मंडल की सामग्री का अंदरूनी हिस्से तक पहुंचना सीमित हो सकता था. नए अध्ययन के मुताबिक यह बाधा पहले मानी गई तुलना में काफी प्रभावी रही होगी. विश्लेषण में पृथ्वी की सामग्री की संरचना मंगल और क्षुद्रग्रह वेस्टा जैसी भी पाई गई है.

पृथ्वी पर पानी का सवाल

यह खोज एक नई वैज्ञानिक पहेली भी सामने लाती है. अगर पृथ्वी को पानी से भरपूर बाहरी सौर मंडल की सामग्री बड़ी मात्रा में नहीं मिली, तो पृथ्वी के महासागरों के लिए पर्याप्त पानी अंदरूनी और शुरुआती गर्म सौर मंडल में मौजूद कैसे था? वैज्ञानिक अब इसी सवाल की जांच करना चाहते हैं. शोधकर्ता यह भी पता लगाना चाहते हैं कि क्या ऐसी ही प्रक्रिया दूसरे तारों के आसपास बनने वाले ग्रहों में भी हो सकती है. फिलहाल बुध और शुक्र के बारे में अनुमान लगाया गया है कि उनकी सामग्री भी इसी पैटर्न का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वहां से उपलब्ध चट्टानी नमूने न होने के कारण इसकी सीधी जांच अभी संभव नहीं है. (सोर्स: ETH Zurich)

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Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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