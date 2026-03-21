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36 लाख साल में सबसे धीमी हुई धरती के घूमने की रफ्तार, नए शोध में खुलासा, बताया कौन जिम्मेदार
Earth Rotation: जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के घूमने की गति को धीमी हो रही है. यह 36 साल के निम्नतम स्तर पर है.
Earth Rotation: पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो रही है. ऐसा पिछले 36 लाख साल में नहीं हुआ है. नए शोध में ये दावा किया गया है. साथ ही इसका कारण इंसानों की वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन को बताया गया है.
किसने किया शोध
लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ETH ज्यूरिख के भू-वैज्ञानिक मुस्तफा कियानी शाहवंदी और’स्पेस जियोडेसी’ के प्रोफेसर बेनेडिक्ट सोजा ने यह शोध किया है.
क्या चीजें ग्रह के घूमने की गति प्रभावित कर रहीं
एक नए अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो रही है.
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कितनी धीमी घूम रही धरती
शोधकर्ताओं के मुताबिक, आज समुद्र के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी इतनी ज्यादा है कि यह ग्रह के घूमने की गति को हर सदी में एक मिलीसेकंड से थोड़ा ज्यादा धीमा कर सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल ही में जिस दर की पहचान की गई है, वह पहले कभी नहीं देखी गई थी.
कितनी बढ़ रही दिनों की लंबाई
समुद्र के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी हर सदी में दिनों की लंबाई को 1.33 मिलीसेकंड तक बढ़ा रही है.
बड़ी बातें
- जब पृथ्वी का द्रव्यमान (mass) ज़्यादा एक जगह केंद्रित होता है, तो वह तेज़ी से घूमती है
- समुद्र के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी उस द्रव्यमान को पुनर्वितरित करती है
- समुद्र का यह जलस्तर ही ग्रह के घूमने की गति को बदल देती है
चंद्रमा भी प्रभावित करता है गति
पृथ्वी के घूमने की गति को कई कारक प्रभावित करते हैं. लंबे समय के नज़रिए से देखें, तो ग्रह पर चंद्रमा का खिंचाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के जलवायु विज्ञानी माइकल मान ने बताया कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रह में एक उभार पैदा करता है, जिससे पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाती है. चंद्रमा के इस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर दिनों की लंबाई हर सदी में लगभग 2.4 मिलीसेकंड तक बढ़ जाती है.
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