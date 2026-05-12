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टूटने वाली है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट, जाम्बिया में निकल रहे इन बुलबुलों से मिला पहला संकेत

Tectonic Plate Split: नए शोध में पाया गया है कि अफ्रीका के नीचे एक नई टेक्टोनिक सीमा (boundary) के बनने के कुछ संकेत मिले हैं.

Published date india.com Published: May 12, 2026 2:39 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
टूटने वाली है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट, जाम्बिया में निकल रहे इन बुलबुलों से मिला पहला संकेत
(photo credit AI, for representation only)

Tectonic Plate Split: पृथ्वी की एक टेक्टोनिक प्लेट टूट रही है. अफ्रीकी देश जाम्बिया की एक झील में मिली एक गैस से ये संकेत मिल रहे हैं. एक नए शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है.

क्या है काफू रिफ्ट टूट रही

साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जाम्बिया में ‘काफू रिफ्ट’ (Kafue Rift) के एक इलाके में, भूतापीय झरनों (geothermal springs) से बुलबुले निकल रहे हैं. जांच में पता चला है कि ये हीलियम के आइसोटोप हैं, जो पृथ्वी के मेंटल (mantle) की गहराई से आ रहे हैं. वैज्ञानिकों के लगता है कि ये सक्रिय टेक्टोनिक रिफ़्टिंग (दरार पड़ने) का एक संभावित शुरुआती संकेत हो सकता है.

क्या कहते हैं शोधकर्ता

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी माइक डेली कहते हैं, जाम्बिया की काफू रिफ्ट के साथ-साथ मौजूद गर्म झरनों में हीलियम आइसोटोप के ऐसे निशान मिले हैं, जो यह बताते हैं कि इन झरनों का पृथ्वी के मेंटल से सीधा जुड़ाव है. यह मेंटल पृथ्वी की सतह से 40 से 160 किलोमीटर नीचे स्थित है.

(photo credit AI, for representation only)

डेली कहते हैं, यह तरल जुड़ाव इस बात का सबूत है कि काफू रिफ्ट की फॉल्ट सीमा (fault boundary) सक्रिय है, और इसलिए दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकी रिफ्ट जोन भी सक्रिय है. यह उप-सहारा अफ्रीका के टूटने का एक शुरुआती संकेत भी हो सकता है.

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करोड़ों साल से यूं ही बदल रही धरती

धरती की शुरुआत में महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे ‘पैंजिया’ (Pangea) नाम का एक सुपरकॉन्टिनेंट कहा जाता था. यह सुपरकॉन्टिनेंट टूटकर अलग-अलग जमीनी हिस्सों में बँट गया, जो एक-दूसरे से दूर खिसकते चले गए, क्योंकि उनके नीचे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें अपनी जगह बदल रही थीं. भले ही हमें इसका एहसास न हो, लेकिन यह प्रक्रिया आज भी जारी है.

पृथ्वी की खिसकती हुई प्लेटें क्या करती हैं

  • ऊपरी परत (crust) के जरिए खनिजों को रीसायकल करती हैं
  • महाद्वीपों और महासागरों की जगह बदलती हैं
  • ज्वालामुखी और भूतापीय गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं
  • पृथ्वी के कार्बन चक्र को नियंत्रित करने में मदद करती हैं

एक दिन रुक जाएगी टेक्टोनिक प्लेट की गति

शोधकर्ताओं के मुताबिक, एक दिन ऐसा भी आएगा, जब पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि उसकी टेक्टोनिक प्लेटें अपनी जगह पर ही जम जाएंगी, लेकिन ऐसा होने में शायद अरबों साल लगेंगे. ये नतीजे फ्रंटियर्स इन अर्थ साइंस में पब्लिश हुए हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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