धरती, सितारे और Milky Way... एक ही फ्रेम में कैद हुआ सबसे अद्भुत नजारा | देखें फोटो

डॉन पेटिट हाल ही में 220 दिन ISS पर बिताकर धरती पर लौटे हैं. वह रूस के Soyuz MS-26 मिशन के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे. अपने मिशन के दौरान उन्होंने विज्ञान से जुड़े कई प्रयोग किए और अंतरिक्ष से हजारों शानदार तस्वीरें भी खींचीं.

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डॉन पेटिट ने बताया कि यह तस्वीर उनकी सबसे पसंदीदा तस्वीरों में से एक है. (Photo/X)

अंतरिक्ष से हमारी धरती कैसी दिखती है, यह तो आपने कई बार देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी एक ही तस्वीर में चमकती धरती, लाखों सितारे और पूरी Milky Way यानी आकाशगंगा को देखा है? NASA के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने ऐसी ही एक शानदार तस्वीर शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. ये तस्वीर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से ली गई है. फोटो में ऊपर आसमान में Milky Way की चमकती हुई पट्टी साफ नजर आ रही है. नीचे नीली धरती की गोलाई दिखाई देती है, जिस पर शहरों की जगमगाती रोशनी चमक रही है. इसके साथ ही धरती के चारों ओर हल्के हरे रंग की एक पतली परत भी दिख रही है, जिसे वैज्ञानिक ‘एयरग्लो’ कहते हैं.

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सबसे पसंदीदा तस्वीरों में से एक

डॉन पेटिट ने बताया कि यह तस्वीर उनकी सबसे पसंदीदा तस्वीरों में से एक है. उन्होंने अपने हालिया अंतरिक्ष मिशन के दौरान करीब 12 लाख रॉ फोटो खींची थीं. उनमें से यह फोटो उन्हें सबसे खास लगी. इस शानदार तस्वीर को लेना बिल्कुल आसान नहीं था. ISS करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगाता है. इतनी तेज गति में सितारों की साफ तस्वीर लेना काफी मुश्किल होता है. इसके लिए खास कैमरे, लंबा एक्सपोजर और कई महीनों की मेहनत की जरूरत पड़ती है. इस फोटो में एक और खास चीज नजर आती है. धरती के किनारे पर दिखने वाली हरे रंग की चमक को एयरग्लो कहा जाता है. यह कोई ऑरोरा नहीं है, बल्कि ऊपरी वायुमंडल में मौजूद गैसों के रासायनिक बदलाव की वजह से पैदा होने वाली हल्की रोशनी होती है. अंतरिक्ष से यह परत बेहद खूबसूरत दिखाई देती है.

यहां देखें ट्वीट

I finally have all 1.2 million raw image files from my latest mission to ISS! Here is a sample of one of my favorite Milky Way photos, taken from the Cupola with Nikon Z9, Arri Zeiss 15mm lens, T1.8 with custom sidereal drive that cancelled out star motion relative to our orbit. pic.twitter.com/Sjm4UFgOs6 — Don Pettit (@astro_Pettit) July 31, 2026

220 दिन स्पेस में बिताकर लौटे डॉन पेटिट

डॉन पेटिट हाल ही में 220 दिन ISS पर बिताकर धरती पर लौटे हैं. वह रूस के Soyuz MS-26 मिशन के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे. अपने मिशन के दौरान उन्होंने विज्ञान से जुड़े कई प्रयोग किए और अंतरिक्ष से हजारों शानदार तस्वीरें भी खींचीं. उनकी यह नई तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग इसे अंतरिक्ष की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक बता रहे हैं. एक ही फ्रेम में धरती, सितारे और Milky Way का ऐसा अद्भुत नजारा बहुत कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह फोटो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.