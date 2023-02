Turkey Earthquake: तुर्की में बीते 24 घंटे में भूकंप के तीन शक्तिशाली झटके, अब तक 2,300 से ज्यादा लोगों की मौत

Turkey Earthquake: तुर्की और सीरिया में रविवार रात को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सोमवार को भी दो जोरदार झटके महसूस किये गए. सोमवार को आए दो झटकों की तीव्रता 7.6 और 6 मापी गई. बीते 24 घंटों में भूकंप के तीन शक्तिशाली झटकों से तुर्की और सीरिया में अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे पहले रविवार रात को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था.

#UPDATE | More than 2,300 people killed so far due to deadly earthquakes in Turkey and Syria, reports The Associated Press #Turkey was hit by three consecutive devastating earthquakes of magnitude 7.8, 7.6 & 6.0.#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/9HXMHf6usv — ANI (@ANI) February 6, 2023