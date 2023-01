Earthquake in Iran: ईरान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटकों कई इमारतें गिर गईं.जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ. अभी तक सात लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी चुकी है जबकि 440 लोग घायल बताए जा रहे हैं. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. बताया जा रहा है भूकंप उत्तर-पश्चिमी ईरान के खोय (Khoy) में आया. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.9 दर्ज की गई. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि ईरान के खोय शहर में शनिवार को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप खोय शहर के आस-पास के इलाकों में भी महसूस किए गए.भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी अंदर था.

ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार भूकंप के झटके काफी तेज थे और ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत के कई इलाकों में महसूस किए गए.पड़ोसी पूर्वी अजरबैजान की प्रांतीय राजधानी तबरेज़ सहित कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. खोय शहर और खोय काउंटी, पश्चिम अज़रबैजान प्रांत की राजधानी है.