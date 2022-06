Earthquake in Afghanistan: भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज बुधवार सुबह शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए. अफगानिस्तान में रिक्टर पैमाने भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भूकंप अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से की घनी आबादी में महसूस किए गए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिर्फ अफगानिस्तान में भूकंप से 130 लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. अनुमान है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है.Also Read - Earthquake: 6.1 तीव्रता वाले भूकंप के कारण से हिली पाकिस्तान की धरती, अफगानिस्तान और मलेशिया में महसूस किए गए झटके

An earthquake of magnitude 6.1 in Afghanistan has killed at least 130 people in the country's east, according to disaster management officials: Reuters

