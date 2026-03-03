By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान में बमबारी के बीच महसूस किए गए भूकंप के झटके, न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं?
Iran News: इजरायल-अमेरिका के साथ चल रही जंग के बीच ईरान में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.
Iran Earthquake: ईरान में मंगलवार को भारी बमबारी के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ईरान के गेराश इलाके में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. यह भूकंप ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है और पूरे क्षेत्र में इजरायली- अमेरिका की ओर से बमबारी हो रही है.
यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के आंकड़ों के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई में था. इतनी कम गहराई पर भूकंप आने के कारण झटके काफी तेज महसूस किए गए, जिससे गेराश शहर और पड़ोसी जिलों में हड़कंप मच गया.
दहशत में लोग
जैसे ही धरती हिलनी शुरू हुई, ईरान के दक्षिणी हिस्सों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों के लिए यह तय कर पाना मुश्किल था कि यह प्राकृतिक भूकंप है या पास में हुई कोई बमबारी. इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने लोगों के मन में इस कदर डर बैठा दिया है कि हर तेज धमाका या कंपन उन्हें हमला लग रहा है.
क्या यह न्यूक्लियर टेस्ट था?
इस भूकंप ने ईरान के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. सोशल मीडिया पर कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और आम लोग यह आशंका जता रहे हैं कि कहीं यह कोई सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं था?
इस शंका के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं. भूकंप का केंद्र सतह से सिर्फ 10 किमी नीचे होना अक्सर भूमिगत विस्फोटों की ओर इशारा करता है. साथ ही इजरायल और अमेरिका से ईरान की जंग छिड़ी हुई है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने जल्दबाजी में कोई गुप्त परीक्षण किया हो सकता है.
हालांकि, USGS और स्वतंत्र सिस्मोलॉजिस्ट ने अब तक इसे एक प्राकृतिक भूगर्भीय घटना ही बताया है. किसी भी परमाणु परीक्षण से उत्पन्न होने वाली तरंगें प्राकृतिक भूकंप की तरंगों से थोड़ी भिन्न होती हैं, जिनकी जांच अभी जारी है.
ईरान-इजरायल में भीषण जंग
ईरान इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है. एक तरफ इजरायल के साथ उसका सीधा संघर्ष जारी है, जिसमें दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं. दूसरी तरफ, ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं. लेकिन युद्ध के मौजूदा माहौल ने एक सामान्य प्राकृतिक घटना को भी रणनीतिक सस्पेंस में बदल दिया है.
फिलहाल, गेराश में आए इस भूकंप से किसी बड़े जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इसने ईरान की सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता को अलर्ट मोड पर ला दिया है.
