Earthquake: मेक्सिको के पश्चिमी तट के पास सोमवार की दोपहर एक बजे (भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे) 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के तेज झटकों से कोलिमा राज्य के मंजानिलो शहर में एक स्टोर की दीवार गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. इधर, पश्चिमी तट पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है.Also Read - Taiwan Earthquake: भूकंप के झटकों से दहला ताइवान, 24 घंटों में लगभग 50 बार हिली धरती, देखें तबाही की खौफनाक तस्वीरें

यहां से 500 से किमी दूर राजधानी मेक्सिको सिटी में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. यहां फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है. भूकंप का केंद्र मिचोआकन राज्य के कोलकोमन से 59 किलोमीटर दक्षिण में प्रशांत तट के पास जमीन से 15 किमी गहराई में था. Also Read - ताईवान के दक्षिणपूर्वी इलाके में 6.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं

VIDEO: People gather in the street after a powerful earthquake struck western Mexico, shaking buildings in the capital on the anniversary of two major tremors in 1985 and 2017 pic.twitter.com/Zl1o25Gzm8

— AFP News Agency (@AFP) September 20, 2022