Earthquake In Nepal: नेपाल के नुवाकोट जिले में आज अहले सुबह 5 बजकर 26 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर (National Earthquake Monitoring & Research Center) के मुताबिक, शनिवार की सुबह 5:26 बजे भूकंप आया था जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई है. भूकंप की वजह से फिलहाल किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.Also Read - Earthquake: नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप, बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए झटके

Nepal | An earthquake of magnitude 5.3 occurred around belkotgadi of Nuwakot District at 5:26: National Earthquake Monitoring & Research Center

— ANI (@ANI) August 6, 2022